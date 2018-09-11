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Стадион:
Севилья
 
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Стандард
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Стандард

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Стандард
Севилья
96.1% (74)
Ничья:
1.3% (1)
Стандард
2.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
49.4% (38)
Севилья:
24.7% (19)
Севилья:
11.7% (9)
Севилья:
5.2% (4)
Севилья:
2.6% (2)
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