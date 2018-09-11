Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Стандард

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
- 02.08.2018 Уйпешт 1:3 Севилья ЛЕ
- 26.07.2018 Севилья 4:0 Уйпешт ЛЕ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 17.07.2018 Мурсия 0:2 Севилья ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
- 21.05.2018 Депортиво Линарес 0:6 Севилья ТМК
- 19.05.2018 Севилья 1:0 Алавес П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
Стандард (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 15.09.2018 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
- 28.07.2018 АХ Лёвен 0:1 Стандард ТМК
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Тюбизе 0:1 Стандард ТМК
- 14.07.2018 Селтик 4:1 Стандард ТМК
- 30.06.2018 Стандард 1:2 Нанси ТМК
- 27.06.2018 Stade Waremmien 3:3 Стандард ТМК
- 20.05.2018 Шарлеруа 0:0 Стандард ПДА
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард ПДА
- 06.05.2018 Стандард 5:0 Генк ПДА
- 29.04.2018 Гент 1:3 Стандард FDAPCG
Последние игры между собой
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Акхисар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Стандард
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - СтандардДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Стандард
Севилья
96.1% (74)
Ничья:
1.3% (1)
Стандард
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
49.4% (38)
2:1 Севилья:
24.7% (19)
1:0 Севилья:
11.7% (9)
3:1 Севилья:
5.2% (4)
3:0 Севилья:
2.6% (2)
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