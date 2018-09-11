Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Астана

Стадион: Олимпийский (Киев)
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - АстанаДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Астана
Динамо Киев
93.7% (74)
Ничья:
5.1% (4)
Астана
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
40.5% (32)
2:1 Динамо Киев:
19% (15)
1:0 Динамо Киев:
19% (15)
3:0 Динамо Киев:
6.3% (5)
3:1 Динамо Киев:
5.1% (4)
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