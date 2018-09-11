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Динамо Киев
 
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Астана
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Астана

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Астана
Динамо Киев
93.7% (74)
Ничья:
5.1% (4)
Астана
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
40.5% (32)
Динамо Киев:
19% (15)
Динамо Киев:
19% (15)
Динамо Киев:
6.3% (5)
Динамо Киев:
5.1% (4)
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