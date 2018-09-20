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Стадион:
Марсель
1:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Окампос Лукас
16' Желтая карточка
Виллемс Джетро
1:1
52' Гол
Торро Лукас
59' Вторая желтая карточка
Виллемс Джетро
1:2
89' Гол
Йович Лука
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
84'
Марсель делает замену. Товен Флорьян уходит с поля, а Митроглу Константинос выходит на его замену.
75'
Айнтрахт Фр делает замену. Халлер Себастьен уходит с поля, а Йович Лука выходит на его замену.
72'
Марсель делает замену. Окампос Лукас уходит с поля, а Радоньич Неманья выходит на его замену.
62'
Айнтрахт Фр делает замену. Де Гузман Джонатан уходит с поля, а Фалетт Симон выходит на его замену.
59'
Виллемс Джетро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Торро Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Айнтрахт Фр делает замену. Гачинович Мийат уходит с поля, а Мюллер Николай выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Виллемс Джетро получил желтую карточку от судьи
7'
Марсель делает замену. Рами Адиль уходит с поля, а Густаво Луис выходит на его замену.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Окампос Лукас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 1:2 Айнтрахт Фр
Марсель
89.7% (157)
Ничья:
7.4% (13)
Айнтрахт Фр
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
48% (84)
Марсель:
15.4% (27)
Марсель:
14.3% (25)
Марсель:
7.4% (13)
Ничья:
5.1% (9)
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