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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Велодром
1:2
Конец матча
1:0
3' ГолОкампос Лукас
16' Желтая карточкаВиллемс Джетро
1:1
52' ГолТорро Лукас
59' Вторая желтая карточкаВиллемс Джетро
1:2
89' ГолЙович Лука
|
3'
1:0
16'
52'
1:1
59'
89'
1:2
Состав команд
16
Пеле
Йоанн
17
Сарр
Буна
23
Рами
Адиль
27
Лопес
Максим
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
31
Трапп
Кевин
16
Торро
Лукас
10
Костич
Филип
Марсель 4-4-2
- Основной состав
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 17 Сарр Буна Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 15 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 4 Камара Бубакар Защитник
- 26 Товен Флорьян Полузащитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 12 Стротман Кевин Полузащитник
- 5 Окампос Лукас Полузащитник
- 28 Жермен Валер Нападающий
- 10 Пайе Димитри Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Эскале Флориан Вратарь
- 19 Густаво Луис Защитник
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 18 Амави Жордан Защитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 7 Радоньич Неманья Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
Айнтрахт Фр 4-4-2
- Основной состав
- 31 Трапп Кевин Вратарь
- 24 Да Коста Данни Защитник
- 19 Абрахам Давид Защитник
- 2 Н'Дика Эван Защитник
- 15 Виллемс Джетро Защитник
- 6 Де Гузман Джонатан Полузащитник
- 16 Торро Лукас Полузащитник
- 20 Хасебе Макото Полузащитник
- 10 Костич Филип Полузащитник
- 11 Гачинович Мийат Нападающий
- 9 Халлер Себастьен Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Циммерманн Ян Вратарь
- 3 Фалетт Симон Защитник
- 23 Русс Марко Защитник
- 26 Байройтер Дейи-Усман Полузащитник
- 5 Фернандеш Желсон Полузащитник
- 27 Мюллер Николай Полузащитник
- 8 Йович Лука Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 16.09.2018 Марсель 4:0 Генгам Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 19.08.2018 Ним 3:1 Марсель Л1
- 10.08.2018 Марсель 4:0 Тулуза Л1
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Марсель 1:1 Вильярреал ТМК
- 18.07.2018 Нант 1:2 Марсель ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 11.07.2018 Марсель 1:2 Безье ТМК
- 19.05.2018 Марсель 2:1 Амьен Л1
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 11.05.2018 Генгам 3:3 Марсель Л1
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 03.05.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Марсель ЛЕ
- 29.04.2018 Анже 1:1 Марсель Л1
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 21.04.2018 Марсель 5:1 Лилль Л1
Айнтрахт Фр (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Эдербергланд 0:5 Айнтрахт Фр ТМК
- 01.09.2018 Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Б
- 25.08.2018 Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Б
- 18.08.2018 Ульм 1846 2:1 Айнтрахт Фр К
- 12.08.2018 Айнтрахт Фр 0:5 Бавария С
- 04.08.2018 СПАЛ 2013 2:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 01.08.2018 Эмполи 2:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 21.07.2018 Веен Висбаден 2:6 Айнтрахт Фр ТМК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2018 Оффенбургер 1:7 Айнтрахт Фр ТМК
- 19.05.2018 Бавария 1:3 Айнтрахт Фр К
- 12.05.2018 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 05.05.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Гамбург Б
- 28.04.2018 Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.04.2018 Айнтрахт Фр 0:3 Герта Б
- 18.04.2018 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр К
- 14.04.2018 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 08.04.2018 Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Б
Марсель
Айнтрахт Фр
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Аполлон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
84'
Марсель делает замену. Товен Флорьян уходит с поля, а Митроглу Константинос выходит на его замену.
75'
Айнтрахт Фр делает замену. Халлер Себастьен уходит с поля, а Йович Лука выходит на его замену.
72'
Марсель делает замену. Окампос Лукас уходит с поля, а Радоньич Неманья выходит на его замену.
62'
Айнтрахт Фр делает замену. Де Гузман Джонатан уходит с поля, а Фалетт Симон выходит на его замену.
59'
Виллемс Джетро получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
Г О О О О Л - Торро Лукас бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Айнтрахт Фр делает замену. Гачинович Мийат уходит с поля, а Мюллер Николай выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Виллемс Джетро получил желтую карточку от судьи
7'
Марсель делает замену. Рами Адиль уходит с поля, а Густаво Луис выходит на его замену.
3'
Г О О О О Л - Окампос Лукас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 1:2 Айнтрахт Фр
Марсель
89.7% (157)
Ничья:
7.4% (13)
Айнтрахт Фр
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
48% (84)
1:0 Марсель:
15.4% (27)
2:0 Марсель:
14.3% (25)
3:1 Марсель:
7.4% (13)
1:1 Ничья:
5.1% (9)
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