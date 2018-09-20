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Стадион: Кристал-арена
31' Желтая карточкаСафари Беранг
1:0
37' ГолТроссар Леандро
66' Желтая карточкаТраустасон Арнор
2:0
71' ГолСаматта Мбвана
78' Желтая карточкаБенгтссон Расмус
82' Желтая карточкаНильсен Лассе
|
31'
37'
1:0
66'
71'
2:0
78'
82'
Состав команд
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
27
Далин
Юхан
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 14 Троссар Леандро Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 19 Пётровски Якуб Полузащитник
- 11 Пейнтсил Джозеф Полузащитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- Главный тренер: Уве Рослер
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Спувен-Мопертинген 1:6 Генк ТМК
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
- 08.07.2018 Генк 4:1 Валансьен ТМК
- 30.06.2018 Тес Спорт 0:5 Генк ТМК
- 27.06.2018 Брегель Спорт 0:10 Генк ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 10.07.2018 Дрита 0:3 Мальмё ЛЧ
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 29.06.2018 Митьюлланд 2:1 Мальмё ТМК
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 27.05.2018 Мальмё 1:1 Далкурд А
Генк
Мальмё
-
6 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Генк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Мальмё
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Галль Ромен выходит на его замену.
86'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ингвартсен Маркус выходит на его замену.
82'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
80'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
78'
Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
76'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Сек Ибраима выходит на его замену.
72'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
66'
Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
55'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Траустасон Арнор выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
31'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 2:0 Мальмё
Генк
84.7% (149)
Ничья:
13.1% (23)
Мальмё
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Генк:
38.1% (67)
1:0 Генк:
27.3% (48)
1:1 Ничья:
11.4% (20)
2:0 Генк:
9.7% (17)
3:1 Генк:
5.7% (10)
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