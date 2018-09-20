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  5. Группа I
Стадион:
Генк
2:0
Конец матча
Мальмё
0'
31' Желтая карточка
Сафари Беранг
1:0
37' Гол
Троссар Леандро
66' Желтая карточка
Траустасон Арнор
2:0
71' Гол
Саматта Мбвана
78' Желтая карточка
Бенгтссон Расмус
82' Желтая карточка
Нильсен Лассе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мальме делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Галль Ромен выходит на его замену.
86'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ингвартсен Маркус выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
80'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Бенгтссон Расмус получил желтую карточку от судьи
76'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Сек Ибраима выходит на его замену.
72'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
55'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Траустасон Арнор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 2:0 Мальмё
Генк
84.7% (149)
Ничья:
13.1% (23)
Мальмё
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Генк:
38.1% (67)
Генк:
27.3% (48)
Ничья:
11.4% (20)
Генк:
9.7% (17)
Генк:
5.7% (10)
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