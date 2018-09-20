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Стадион:
Ренн
2:1
Конец матча
Яблонец
0'
1:0
31' Гол
Сарр Исмаила
1:1
54' Гол
Травник Михал
69' Желтая карточка
Йовович Владимир
70' Желтая карточка
Поважанец Якуб
83' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:1
90' Пенальти
Бен Арфа Хатем
90' Желтая карточка
Голеш Томаш
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Голеш Томаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забивает с точки!
88'
Яблонец делает замену. Йовович Владимир уходит с поля, а Бречка Томаш выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
77'
Яблонец делает замену. Масопуст Лукаш уходит с поля, а Vojtech Kubista выходит на его замену.
75'
Ренн делает замену. Сарр Исмаила уходит с поля, а Буриго Бенжамен выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Поважанец Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Йовович Владимир получил желтую карточку от судьи
65'
Ренн делает замену. Желен Жереми уходит с поля, а Бен Арфа Хатем выходит на его замену.
61'
Ренн делает замену. Дель Кастильо Ромен уходит с поля, а Ньянг М'Байе выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Травник Михал бьет в цель!
46'
Яблонец делает замену. Долежал Мартин уходит с поля, а Храмоста Ян выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Яблонец
Ренн
92% (162)
Ничья:
5.7% (10)
Яблонец
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
36.4% (64)
Ренн:
31.8% (56)
Ренн:
19.9% (35)
Ничья:
2.8% (5)
Ренн:
2.3% (4)
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