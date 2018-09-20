Стадион: Роазон Парк
1:0
31' ГолСарр Исмаила
1:1
54' ГолТравник Михал
69' Желтая карточкаЙовович Владимир
70' Желтая карточкаПоважанец Якуб
83' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:1
90' ПенальтиБен Арфа Хатем
90' Желтая карточкаГолеш Томаш
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Голеш Томаш получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забивает с точки!
88'
Яблонец делает замену. Йовович Владимир уходит с поля, а Бречка Томаш выходит на его замену.
83'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
77'
Яблонец делает замену. Масопуст Лукаш уходит с поля, а Vojtech Kubista выходит на его замену.
75'
Ренн делает замену. Сарр Исмаила уходит с поля, а Буриго Бенжамен выходит на его замену.
70'
Поважанец Якуб получил желтую карточку от судьи
69'
Йовович Владимир получил желтую карточку от судьи
65'
Ренн делает замену. Желен Жереми уходит с поля, а Бен Арфа Хатем выходит на его замену.
61'
Ренн делает замену. Дель Кастильо Ромен уходит с поля, а Ньянг М'Байе выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Травник Михал бьет в цель!
46'
Яблонец делает замену. Долежал Мартин уходит с поля, а Храмоста Ян выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Яблонец
Ренн
92% (162)
Ничья:
5.7% (10)
Яблонец
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ренн:
36.4% (64)
1:0 Ренн:
31.8% (56)
2:1 Ренн:
19.9% (35)
1:1 Ничья:
2.8% (5)
3:0 Ренн:
2.3% (4)
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