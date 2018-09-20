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Стадион:
Селтик
0:0
Второй тайм: 55'
Русенборг
0'
15' Желтая карточка
Джейбали Иссам
55'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Русенборг делает замену. Конрадсен Андрес уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
Желтая карточка
15'
Джейбали Иссам получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 0:0 Русенборг
Селтик
88.2% (157)
Ничья:
11.2% (20)
Русенборг
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Селтик:
39.9% (71)
Селтик:
20.2% (36)
Селтик:
19.7% (35)
Ничья:
7.9% (14)
Селтик:
6.2% (11)
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