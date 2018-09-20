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Стадион: Селтик Парк
15' Желтая карточкаДжейбали Иссам
Состав команд
20
Боята
Дедрик
63
Тирни
Киран
18
Рогич
Томас
21
Нтшан
Жюль
22
Эдуар
Одсонн
Селтик 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Гордон Крейг Вратарь
- 23 Люстиг Микаэль Защитник
- 20 Боята Дедрик Защитник
- 32 Бенкович Филип Защитник
- 63 Тирни Киран Защитник
- 8 Браун Скотт Полузащитник
- 18 Рогич Томас Полузащитник
- 42 Макгрегор Каллум Полузащитник
- 21 Нтшан Жюль Полузащитник
- 49 Форрест Джеймс Полузащитник
- 22 Эдуар Одсонн Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Бэйн Скотт Вратарь
- 4 Хендри Джек Защитник
- 17 Кристи Райан Полузащитник
- 27 Мулумбу Юссуф Полузащитник
- 73 Джонстон Майкл Нападающий
- 11 Синклер Скотт Нападающий
- 9 Гриффитс Лей Нападающий
- Главный тренер: Роджерс Брендан
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 27 Джейбали Иссам Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Кулен Рини
Предыдущие игры
Селтик (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 14.09.2018 Сент-Миррен 0:0 Селтик ПЛ
- 02.09.2018 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 30.08.2018 Селтик 3:0 Судува ЛЕ
- 26.08.2018 Селтик 1:0 Гамильтон Академикал ПЛ
- 23.08.2018 Судува 1:1 Селтик ЛЕ
- 18.08.2018 Партик Тисл 1:3 Селтик КЛ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 11.08.2018 Хартс 1:0 Селтик ПЛ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 04.08.2018 Селтик 3:1 Ливингстон ПЛ
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Селтик 3:0 Алашкерт ЛЧ
- 14.07.2018 Селтик 4:1 Стандард ТМК
- 10.07.2018 Алашкерт 0:3 Селтик ЛЧ
- 07.07.2018 Шемрок Роверс 0:7 Селтик ТМК
- 03.07.2018 Селтик 1:0 Спарта Прага ТМК
- 30.06.2018 Селтик 0:1 Богемианс-1905 ТМК
- 27.06.2018 Ворвертс Стейр 0:1 Селтик ТМК
- 19.05.2018 Селтик 2:0 Мотеруэлл К
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Русенборг 3:1 Валюр ЛЧ
- 11.07.2018 Валюр 1:0 Русенборг ЛЧ
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
Последние игры между собой
Селтик: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Русенборг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик Лига чемпионов
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг Лига чемпионов
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик Лига чемпионов
- 26.07.2017 Селтик 0:0 Русенборг Лига чемпионов
Селтик
Русенборг
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Селтик
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Русенборг делает замену. Конрадсен Андрес уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
15'
Джейбали Иссам получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 0:0 Русенборг
Селтик
88.2% (157)
Ничья:
11.2% (20)
Русенборг
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Селтик:
39.9% (71)
1:0 Селтик:
20.2% (36)
2:0 Селтик:
19.7% (35)
1:1 Ничья:
7.9% (14)
3:1 Селтик:
6.2% (11)
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