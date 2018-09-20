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Стадион:
Спартак Трнава
0:0
Второй тайм: 56'
Андерлехт
0'
11' Желтая карточка
Грендель Эрик
13' Желтая карточка
Кадлец Андрей
45' Желтая карточка
Бакош Марек
48' Желтая карточка
Тот Мартин
49' Желтая карточка
Чантуришвили Вахтанг
56'
Второй тайм
51'
Спартак Трнава делает замену. Чонка Матуш уходит с поля, а Куланек Иржи выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Чантуришвили Вахтанг получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Тот Мартин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бакош Марек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Кадлец Андрей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:0 Андерлехт
Спартак Трнава
10.7% (19)
Ничья:
26.4% (47)
Андерлехт
62.9% (112)

Вы не участвовали в прогнозе

Андерлехт:
38.2% (68)
Ничья:
23% (41)
Андерлехт:
14% (25)
Спартак Трнава:
6.7% (12)
Андерлехт:
5.6% (10)
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