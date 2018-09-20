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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Антон Малатинский
0:0
Второй тайм: 56'
11' Желтая карточкаГрендель Эрик
13' Желтая карточкаКадлец Андрей
45' Желтая карточкаБакош Марек
48' Желтая карточкаТот Мартин
49' Желтая карточкаЧантуришвили Вахтанг
|
11'
13'
45'
48'
Состав команд
22
Тот
Мартин
21
Годал
Борис
20
Чонка
Матуш
24
Оравец
Матей
25
Рада
Якуб
33
Ирка
Эрик
23
Бакош
Марек
20
Кумс
Свен
19
Сантини
Иван
Спартак Трнава 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 22 Тот Мартин Защитник
- 21 Годал Борис Защитник
- 20 Чонка Матуш Защитник
- 24 Оравец Матей Полузащитник
- 25 Рада Якуб Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 8 Грендель Эрик Полузащитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 23 Бакош Марек Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 28 Луптак Лукас Защитник
- 3 Янсо Оливер Защитник
- 26 Малецки Патрик Полузащитник
- 10 Горбани Али Полузащитник
- 6 Куланек Иржи Полузащитник
- 12 Дангубич Филип Полузащитник
- Главный тренер: Латал Радослав
Андерлехт 3-4-2-1
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 55 Враньеш Огнен Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 7 Найяр Энди Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 19 Сантини Иван Полузащитник
- 9 Димата Нани Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 48 Самби Локонга Альберт-Мбойо Полузащитник
- 39 Каембе Эдо Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 Спартак Трнава 1:1 Олимпия Любляна ЛЕ
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 23.08.2018 Олимпия Любляна 0:2 Спартак Трнава ЛЕ
- 18.08.2018 Нитра 0:0 Спартак Трнава С
- 14.08.2018 Спартак Трнава 1:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Трнава 3:0 Земплин С
- 07.08.2018 Црвена Звезда 1:1 Спартак Трнава ЛЧ
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 24.07.2018 Легия 0:2 Спартак Трнава ЛЧ
- 21.07.2018 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 18.07.2018 Зриньски 1:1 Спартак Трнава ЛЧ
- 11.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Зриньски ЛЧ
- 19.05.2018 Спартак Трнава 0:2 Тренчин С
- 12.05.2018 Жилина 6:0 Спартак Трнава С
- 05.05.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 28.04.2018 Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава С
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 23.06.2018 Хейст 1:1 Андерлехт ТМК
- 22.06.2018 RWDM Brussels FC 0:1 Андерлехт ТМК
- 20.05.2018 Андерлехт 1:2 Генк ПДА
- 13.05.2018 Гент 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард ПДА
- 06.05.2018 Брюгге 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.04.2018 Андерлехт 3:1 Шарлеруа FDAPCG
- 21.04.2018 Генк 2:1 Андерлехт ПДА
Спартак Трнава
Андерлехт
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Фенербахче
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
51'
Спартак Трнава делает замену. Чонка Матуш уходит с поля, а Куланек Иржи выходит на его замену.
49'
Чантуришвили Вахтанг получил желтую карточку от судьи
48'
Тот Мартин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бакош Марек получил желтую карточку от судьи
13'
Кадлец Андрей получил желтую карточку от судьи
11'
Грендель Эрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:0 Андерлехт
Спартак Трнава
10.7% (19)
Ничья:
26.4% (47)
Андерлехт
62.9% (112)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Андерлехт:
38.2% (68)
1:1 Ничья:
23% (41)
0:1 Андерлехт:
14% (25)
2:1 Спартак Трнава:
6.7% (12)
0:2 Андерлехт:
5.6% (10)
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