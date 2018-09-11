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Ворскла
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ворскла

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал - Ворскла
Арсенал
93.3% (70)
Ничья:
2.7% (2)
Ворскла
4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
28% (21)
Арсенал:
28% (21)
Арсенал:
12% (9)
Арсенал:
5.3% (4)
Арсенал:
5.3% (4)
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