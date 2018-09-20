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Стадион:
Олимпиакос
0:0
Второй тайм: 51'
Бетис
0'
21' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
32' Желтая карточка
Цимикас Костас
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Олимпиакос делает замену. Бухалакис Андреас уходит с поля, а Натхо Бибрас выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Цимикас Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Бухалакис Андреас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Бетис
Олимпиакос
69.5% (123)
Ничья:
25.4% (45)
Бетис
5.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпиакос:
32.8% (58)
Олимпиакос:
27.7% (49)
Ничья:
20.9% (37)
Олимпиакос:
4.5% (8)
Ничья:
2.8% (5)
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