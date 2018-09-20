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Стадион: Караискакис
0:0
Второй тайм: 51'
21' Желтая карточкаБухалакис Андреас
32' Желтая карточкаЦимикас Костас
|
32'
Состав команд
20
Мериа
Яссин
26
Вукович
Ягош
23
Манди
Аисса
12
Сидней
16
Морон
Лорен
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Янниотис Андреас Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 20 Мериа Яссин Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 21 Цимикас Костас Защитник
- 4 Камара Мохамед III Полузащитник
- 5 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 10 Фетфатцидис Иоаннис Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 56 Поденсе Даниэл Полузащитник
- 18 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Са Жозе Вратарь
- 25 Родерик Миранда Защитник
- 35 Торосидис Василис Защитник
- 12 Гильерме дос Сантос Полузащитник
- 11 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 6 Натхо Бибрас Полузащитник
- 9 Герреро Мигель Анхель Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Бетис 3-4-3
- Основной состав
- 1 Роблес Жоэль Вратарь
- 23 Манди Аисса Защитник
- 3 Гарсия Хави Защитник
- 12 Сидней Защитник
- 19 Барраган Антонио Полузащитник
- 21 Ло Чельсо Джовани Полузащитник
- 18 Гуардадо Андрес Полузащитник
- 11 Тельо Кристиан Полузащитник
- 17 Хоакин Санчес Нападающий
- 16 Морон Лорен Нападающий
- 7 Леон Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Пау Лопес Вратарь
- 5 Бартра Марк Защитник
- 20 Фирпо Жуниор Полузащитник
- 8 Инуи Такаси Полузащитник
- 6 Каналес Серхио Полузащитник
- 10 Будебуз Ряд Нападающий
- 9 Санабрия Антонио Нападающий
- Главный тренер: Сетьен Кике
Предыдущие игры
Олимпиакос (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 30.08.2018 Бёрнли 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 23.08.2018 Олимпиакос 3:1 Бёрнли ЛЕ
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 24.07.2018 ПСВ 4:0 Олимпиакос ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос С
- 16.04.2018 Олимпиакос 5:1 АОК Керкира С
- 31.03.2018 Левадиакос 1:1 Олимпиакос С
- 11.03.2018 Платаниас 0:4 Олимпиакос С
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 25.02.2018 ПАОК 0:3 Олимпиакос С
Бетис (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Мерида 0:4 Бетис ТМК
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 25.08.2018 Алавес 0:0 Бетис П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Бетис 4:0 Лас-Пальмас ТМК
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Бетис 2:2 Лилль ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Боруссия М 3:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Рот-Вайсс Эссен 1:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Бетис ТМК
- 18.07.2018 Бетис 1:1 Брага ТМК
- 14.07.2018 Бетис 1:0 Ноттингем Форест ТМК
- 19.05.2018 Леганес 3:2 Бетис П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
- 05.05.2018 Атлетик Б 2:0 Бетис П
Олимпиакос
Бетис
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Олимпиакос
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Дюделанж
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Олимпиакос делает замену. Бухалакис Андреас уходит с поля, а Натхо Бибрас выходит на его замену.
32'
Цимикас Костас получил желтую карточку от судьи
21'
Бухалакис Андреас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:0 Бетис
Олимпиакос
69.5% (123)
Ничья:
25.4% (45)
Бетис
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Олимпиакос:
32.8% (58)
1:0 Олимпиакос:
27.7% (49)
1:1 Ничья:
20.9% (37)
2:0 Олимпиакос:
4.5% (8)
0:0 Ничья:
2.8% (5)
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