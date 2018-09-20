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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
0:2
Второй тайм: 56'
0:1
20' ГолДаббур Мунас
0:2
22' ГолХайдара Амаду
29' Желтая карточкаШлагер Ксавер
|
20'
0:1
22'
0:2
29'
Состав команд
28
Мвого
Ивон
44
Кампль
Кевин
20
Кунья
Матеус
13
Вольф
Ханнес
РБ Лейпциг 4-4-2
- Основной состав
- 28 Мвого Ивон Вратарь
- 27 Лаймер Конрад Защитник
- 5 Юпамекано Део Защитник
- 6 Конате Ибраима Защитник
- 22 Мукиэле Норди Защитник
- 44 Кампль Кевин Полузащитник
- 13 Ильзанкер Штефан Полузащитник
- 20 Кунья Матеус Полузащитник
- 7 Забитцер Марсель Полузащитник
- 29 Огюстен Жан-Кевин Нападающий
- 17 Брума Арминду Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гулач Петер Вратарь
- 23 Хальстенберг Марсель Защитник
- 4 Орбан Вилли Защитник
- 40 Маечак Эрик Полузащитник
- 31 Демме Диего Полузащитник
- 10 Форсберг Эмиль Полузащитник
- 9 Поульсен Юссуф Нападающий
- Главный тренер: Рангник Ральф
Ред Булл Зальцбург 4-4-2
- Основной состав
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 55 Тодорович Дарко Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 45 Мвепу Энок Полузащитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 16 Юнузович Златко Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.09.2018 РБ Лейпциг 3:2 Ганновер 96 Б
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 РБ Лейпциг 1:1 Фортуна Б
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Виктория Кёльн 1:3 РБ Лейпциг К
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 РБ Лейпциг 0:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 24.07.2018 Мойзельвиц 2:2 РБ Лейпциг ТМК
- 20.07.2018 Гримма 0:7 РБ Лейпциг ТМК
- 12.05.2018 Герта 2:6 РБ Лейпциг Б
- 05.05.2018 РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Б
- 29.04.2018 Майнц 3:0 РБ Лейпциг Б
- 21.04.2018 РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Б
- 15.04.2018 Вердер 1:1 РБ Лейпциг Б
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 29.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.08.2018 Црвена Звезда 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 14.08.2018 Шкендия 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 08.08.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Шкендия ЛЧ
- 04.08.2018 Маттерсбург 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 25.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:2 Ризеспор ТМК
- 22.07.2018 Одт 0:6 Ред Булл Зальцбург К
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 13.07.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Утрехт ТМК
- 07.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Яблонец ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
- 29.06.2018 Зеекирхен 0:7 Ред Булл Зальцбург ТМК
- 27.05.2018 Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Маттерсбург Б
Последние игры между собой
РБ Лейпциг
Ред Булл Зальцбург
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Селтик
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
46'
Лейпциг делает замену. Брума Арминду уходит с поля, а Демме Диего выходит на его замену.
46'
Лейпциг делает замену. Огюстен Жан-Кевин уходит с поля, а Поульсен Юссуф выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Лейпциг делает замену. Мукиэле Норди уходит с поля, а Хальстенберг Марсель выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Шлагер Ксавер получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Хайдара Амаду бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:2 Ред Булл Зальцбург
РБ Лейпциг
83.1% (147)
Ничья:
14.1% (25)
Ред Булл Зальцбург
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
49.2% (87)
1:0 РБ Лейпциг:
11.3% (20)
2:0 РБ Лейпциг:
9.6% (17)
1:1 Ничья:
7.3% (13)
3:1 РБ Лейпциг:
5.6% (10)
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