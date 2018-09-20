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Стадион:
РБ Лейпциг
0:2
Второй тайм: 56'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
20' Гол
Даббур Мунас
0:2
22' Гол
Хайдара Амаду
29' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
56'
Второй тайм
46'
Лейпциг делает замену. Брума Арминду уходит с поля, а Демме Диего выходит на его замену.
46'
Лейпциг делает замену. Огюстен Жан-Кевин уходит с поля, а Поульсен Юссуф выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Лейпциг делает замену. Мукиэле Норди уходит с поля, а Хальстенберг Марсель выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Шлагер Ксавер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Хайдара Амаду бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:2 Ред Булл Зальцбург
РБ Лейпциг
83.1% (147)
Ничья:
14.1% (25)
Ред Булл Зальцбург
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
49.2% (87)
РБ Лейпциг:
11.3% (20)
РБ Лейпциг:
9.6% (17)
Ничья:
7.3% (13)
РБ Лейпциг:
5.6% (10)
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