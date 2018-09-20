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Стадион:
Славия Прага
1:0
Второй тайм: 54'
Бордо
0'
29' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
1:0
35' Гол
Змргал Яромир
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Змргал Яромир бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Бордо
Славия Прага
26.8% (48)
Ничья:
41.9% (75)
Бордо
31.3% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.9% (66)
Бордо:
19.6% (35)
Славия Прага:
14.5% (26)
Славия Прага:
10.1% (18)
Бордо:
7.8% (14)
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