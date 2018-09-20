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Стадион: Эден Арена
1:0
Второй тайм: 54'
29' Желтая карточкаНгадеу Майкл
1:0
35' ГолЗмргал Яромир
|
29'
35'
1:0
Состав команд
13
Нгадеу
Майкл
18
Боржил
Ян
22
Соучек
Томаш
20
Сабали
Юссуф
25
Пабло
Кастро
10
Калу
Сэмьюэл
Славия Прага 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Коларж Ондржей Вратарь
- 5 Цоуфал Владимир Защитник
- 15 Кудела Ондрей Защитник
- 13 Нгадеу Майкл Защитник
- 18 Боржил Ян Защитник
- 22 Соучек Томаш Полузащитник
- 10 Гушбауэр Йозеф Полузащитник
- 17 Стох Мирослав Полузащитник
- 27 Траоре Ибрагим Полузащитник
- 8 Змргал Яромир Полузащитник
- 11 Тецл Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Коварж Пржемысл Вратарь
- 28 Покорны Лукаш Защитник
- 12 Зелены Ярослав Защитник
- 25 Фрыдрых Михал Защитник
- 20 Балута Александр Полузащитник
- 16 Матоушек Ян Нападающий
- 29 Matej Valenta
- Главный тренер: Трпишовский Индржих
Бордо 4-3-3
- Основной состав
- 1 Костил Бенуа Вратарь
- 20 Сабали Юссуф Защитник
- 25 Пабло Кастро Защитник
- 4 Кунде Жюль Защитник
- 3 Паленсия Серги Защитник
- 17 Чуамени Орельен Полузащитник
- 13 Санхаре Юнусс Полузащитник
- 18 Плашил Ярослав Полузащитник
- 10 Калу Сэмьюэл Нападающий
- 7 Бриан Джимми Нападающий
- 11 Камано Франсуа Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пуссен Гаэтан Вратарь
- 6 Левчук Игор Защитник
- 14 Йованович Вукашин Защитник
- 19 Лерагер Лукас Полузащитник
- 8 Карамо Янн Полузащитник
- 5 Отавио Пассос Полузащитник
- 9 Корнелиус Андреас Нападающий
- Главный тренер: Бедуэ Эрик
Предыдущие игры
Славия Прага (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 16.09.2018 Словацко 1:3 Славия Прага 1Л
- 01.09.2018 Славия Прага 4:0 Виктория Пльзень 1Л
- 25.08.2018 Теплице 0:3 Славия Прага 1Л
- 18.08.2018 Славия Прага 0:2 Яблонец 1Л
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 10.08.2018 Млада Болеслав 0:1 Славия Прага 1Л
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Славия Прага 3:1 Опава 1Л
- 28.07.2018 Славия Прага 4:0 Карвина 1Л
- 22.07.2018 Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага 1Л
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 04.07.2018 Рапид Вена 0:2 Славия Прага ТМК
- 26.05.2018 Теплице 0:3 Славия Прага ПД
- 19.05.2018 Славия Прага 1:3 Яблонец ПД
- 14.05.2018 Дукла Прага 0:2 Славия Прага ПД
- 09.05.2018 Славия Прага 3:1 Яблонец К
- 05.05.2018 Славия Прага 2:0 Виктория Пльзень ПД
- 29.04.2018 Славия Прага 0:0 Словацко ПД
- 22.04.2018 Слован Либерец 0:0 Славия Прага ПД
- 17.04.2018 Славия Прага 2:0 Млада Болеслав К
Бордо (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 16.09.2018 Бордо 3:3 Ним Л1
- 02.09.2018 Ренн 2:0 Бордо Л1
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Тулуза 2:1 Бордо Л1
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 12.08.2018 Бордо 0:2 Страсбург Л1
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 02.08.2018 Бордо 2:1 Вентспилс ЛЕ
- 26.07.2018 Вентспилс 0:1 Бордо ЛЕ
- 21.07.2018 Унион Берлин 1:1 Бордо ТМК
- 18.07.2018 Бордо 2:1 Сент-Этьен ТМК
- 13.07.2018 Бордо 1:0 Газелек Аяччо ТМК
- 09.07.2018 Бордо 1:1 МК Алжир ТМК
- 19.05.2018 Метц 0:4 Бордо Л1
- 12.05.2018 Бордо 4:2 Тулуза Л1
- 06.05.2018 Сент-Этьен 1:3 Бордо Л1
- 28.04.2018 Бордо 3:1 Дижон Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
Славия Прага
Бордо
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Зенит
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Бордо
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Копенгаген
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Змргал Яромир бьет в цель!
29'
Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Бордо
Славия Прага
26.8% (48)
Ничья:
41.9% (75)
Бордо
31.3% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.9% (66)
1:2 Бордо:
19.6% (35)
2:1 Славия Прага:
14.5% (26)
1:0 Славия Прага:
10.1% (18)
0:1 Бордо:
7.8% (14)
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