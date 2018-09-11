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Стадион:
Спортинг Л
 
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Карабах
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Карабах

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 42 минуты.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Л - Карабах
Спортинг Л
87.8% (65)
Ничья:
6.8% (5)
Карабах
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Спортинг Л:
39.2% (29)
Спортинг Л:
21.6% (16)
Спортинг Л:
16.2% (12)
Спортинг Л:
5.4% (4)
Ничья:
4.1% (3)
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