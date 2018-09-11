Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Карабах

Стадион: Жозе Алваладе
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - КарабахДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Карабах
Спортинг Л
87.8% (65)
Ничья:
6.8% (5)
Карабах
5.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спортинг Л:
39.2% (29)
2:1 Спортинг Л:
21.6% (16)
1:0 Спортинг Л:
16.2% (12)
3:0 Спортинг Л:
5.4% (4)
1:1 Ничья:
4.1% (3)
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