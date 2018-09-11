Текстовая онлайн трансляция матча Дюделанж - Милан

Стадион: Жози Бартель
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Текстовая онлайн трансляция матча Дюделанж - МиланДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Дюделанж - Милан
Дюделанж
4.3% (3)
Ничья:
5.8% (4)
Милан
89.9% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
30.4% (21)
0:2 Милан:
23.2% (16)
0:1 Милан:
14.5% (10)
1:3 Милан:
5.8% (4)
0:3 Милан:
5.8% (4)
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