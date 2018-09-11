Стадион: Телья Паркен
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Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - ЗенитДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 42 минуты.
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Прогнозы на матч Копенгаген - Зенит
Копенгаген
14.9% (11)
Ничья:
33.8% (25)
Зенит
51.4% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (22)
1:2 Зенит:
29.7% (22)
2:1 Копенгаген:
10.8% (8)
0:2 Зенит:
8.1% (6)
0:1 Зенит:
6.8% (5)
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