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Стадион:
Копенгаген
 
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Зенит
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Прогнозы на матч Копенгаген - Зенит
Копенгаген
14.9% (11)
Ничья:
33.8% (25)
Зенит
51.4% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (22)
Зенит:
29.7% (22)
Копенгаген:
10.8% (8)
Зенит:
8.1% (6)
Зенит:
6.8% (5)
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