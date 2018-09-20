  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа D
Стадион:
Динамо Загреб
2:1
Второй тайм: 53'
Фенербахче
0'
1:0
16' Гол
Шуньич Иван
2:0
27' Гол
Хайрович Изет
44' Желтая карточка
Хайрович Изет
2:1
47' Гол
Нойштедтер Роман
53'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
52'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
52'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
52'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
51'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Отличные скиллы показывает Хайрович Изет, обводя своих соперников
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Ольмо Дани
48'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Топал Мехмет сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О О О Л - Нойштедтер Роман из команды Фенербахче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
47'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой справа.
47'
Шуньич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Удар от ворот произведет Фенербахче
46'
Оршич Мислав не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хайрович Изет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Динамо Загреб играла лучше в этом тайме.
Фол, нарушение
46'
Элмас Элиф наказан за толчок Гавранович Марио
46'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Фрай Микаэль наказан за толчок Стоянович Петар
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
44'
Глупую желтую получил Хайрович Изет за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Хайрович Изет из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Элмас Элиф
43'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Стоянович Петар задерживает мяч рукой
42'
Динамо Загреб контролирует мяч.
41'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче играет слишком грубо. Ррахмани Амир оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Стоянович Петар из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
37'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
37'
ШАНС! Это должен был быть гол. Дилавер Эмир упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
Угловой
37'
Хайрович Изет из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
37'
Гояк Амер мяч отрикошетил от ворот
36'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Хайрович Изет из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
36'
Рейес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
36'
Текин Харун ошибается в защите.
36'
Удар от ворот произведет Фенербахче
35'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
34'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
34'
Бензия Яссин из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
33'
Ливакович Доминик из команды Динамо Загреб сделал отличный сейв!
33'
Штрафной исполнил Кейбаши Исмаил, после его удара Ливакович Доминик сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ольмо Дани из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
Офсайд
32'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Хайрович Изет из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
31'
Удар от ворот произведет Фенербахче
30'
Шанс! Гавранович Марио из команды Динамо Загреб пробил головой, но мимо
30'
Стоянович Петар из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Фенербахче контролирует мяч.
27'
Гавранович Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Хайрович Изет изменил счет на табло!
27'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
27'
Динамо Загреб имеет хороший шанс забить.
27'
Динамо Загреб контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
26'
Элмас Элиф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
25'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Фенербахче контролирует мяч.
Офсайд
24'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
22'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
21'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Шуньич Иван из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
20'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
19'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб в офсайде
19'
Хайрович Изет нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Динамо Загреб начинает контратаку
19'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает неудачный навес.
18'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Фенербахче начинает контратаку
16'
Гавранович Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Шуньич Иван изменил счет на табло!
16'
Хайрович Изет нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
Угловой
16'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб разыграл угловой с левого угла.
15'
Рейес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Оршич Мислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Топал Мехмет из команды Фенербахче играет слишком грубо. Ольмо Дани оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
14'
Удар от ворот произведет Фенербахче
13'
Отличный пас сделал Ольмо Дани из команды Динамо Загреб. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Ольмо Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
11'
Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
10'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб идет с мячом вперед на обострение...
10'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
9'
Стоянович Петар из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
9'
Ольмо Дани разрезает оборону соперника отличным пасом
8'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Фрай Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Фенербахче
5'
Оршич Мислав не смог попасть в створ ударом издали
5'
Динамо Загреб имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Гавранович Марио
4'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Фенербахче
3'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Шуньич Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Динамо Загреб контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
1'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фенербахче начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Динамо Загреб 2:1 Фенербахче
Динамо Загреб
27.9% (50)
Ничья:
52% (93)
Фенербахче
20.1% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
45.3% (81)
Динамо Загреб:
16.8% (30)
Фенербахче:
11.2% (20)
Динамо Загреб:
7.3% (13)
Фенербахче:
5.6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация