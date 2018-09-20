Стадион: Максимир
2:1
Второй тайм: 53'
1:0
16' ГолШуньич Иван
2:0
27' ГолХайрович Изет
44' Желтая карточкаХайрович Изет
2:1
47' ГолНойштедтер Роман
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Второй тайм
52'
52'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
52'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
52'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
50'
50'
Отличные скиллы показывает Хайрович Изет, обводя своих соперников
49'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Ольмо Дани
48'
48'
48'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Топал Мехмет сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О О О Л - Нойштедтер Роман из команды Фенербахче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
47'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
47'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой справа.
47'
Шуньич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Оршич Мислав не смог попасть в створ ударом издали
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
47'
Хайрович Изет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Динамо Загреб играла лучше в этом тайме.
46'
Элмас Элиф наказан за толчок Гавранович Марио
46'
46'
Фрай Микаэль наказан за толчок Стоянович Петар
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Глупую желтую получил Хайрович Изет за то, что отбил ногой мяч после свистка
44'
Судья сигнализирует, что Хайрович Изет из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Элмас Элиф
43'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Гавранович Марио
43'
42'
Стоянович Петар задерживает мяч рукой
42'
41'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче играет слишком грубо. Ррахмани Амир оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
38'
38'
38'
37'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
37'
ШАНС! Это должен был быть гол. Дилавер Эмир упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
37'
Хайрович Изет из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
37'
Гояк Амер мяч отрикошетил от ворот
36'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хайрович Изет из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
36'
Рейес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
36'
Текин Харун ошибается в защите.
36'
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
34'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
34'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бензия Яссин из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
33'
Ливакович Доминик из команды Динамо Загреб сделал отличный сейв!
33'
Штрафной исполнил Кейбаши Исмаил, после его удара Ливакович Доминик сделал классный сейв. Угловой
32'
Судья сигнализирует, что Ольмо Дани из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
32'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
31'
Судья сигнализирует, что Хайрович Изет из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
31'
30'
Шанс! Гавранович Марио из команды Динамо Загреб пробил головой, но мимо
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
27'
Гавранович Марио сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Хайрович Изет изменил счет на табло!
27'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
27'
Динамо Загреб имеет хороший шанс забить.
27'
26'
26'
Элмас Элиф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
24'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
23'
22'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Шуньич Иван из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
20'
20'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб в офсайде
19'
Хайрович Изет нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Динамо Загреб начинает контратаку
19'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает неудачный навес.
18'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Фенербахче начинает контратаку
16'
Гавранович Марио сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Шуньич Иван изменил счет на табло!
16'
Хайрович Изет нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
16'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб разыграл угловой с левого угла.
15'
Рейес Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Оршич Мислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Топал Мехмет из команды Фенербахче играет слишком грубо. Ольмо Дани оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
14'
14'
13'
Отличный пас сделал Ольмо Дани из команды Динамо Загреб. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
12'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Ольмо Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бензия Яссин из команды Фенербахче подал угловой справа.
11'
Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
10'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
9'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
9'
9'
Ольмо Дани разрезает оборону соперника отличным пасом
8'
8'
Фрай Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
6'
Гавранович Марио наказан за толчок Озбайракли Шенер
6'
5'
Оршич Мислав не смог попасть в створ ударом издали
5'
Динамо Загреб имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Гавранович Марио
4'
4'
3'
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Шуньич Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
1'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фенербахче начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Динамо Загреб 2:1 Фенербахче
Динамо Загреб
27.9% (50)
Ничья:
52% (93)
Фенербахче
20.1% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
45.3% (81)
2:1 Динамо Загреб:
16.8% (30)
1:2 Фенербахче:
11.2% (20)
1:0 Динамо Загреб:
7.3% (13)
0:1 Фенербахче:
5.6% (10)
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