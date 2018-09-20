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Стадион:
АЕК Ларнака
0:0
Второй тайм: 55'
Цюрих
0'
28' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
50' Желтая карточка
Палссон Виктор
55'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:0 Цюрих
АЕК Ларнака
47.2% (85)
Ничья:
33.9% (61)
Цюрих
18.9% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.2% (49)
АЕК Ларнака:
22.2% (40)
АЕК Ларнака:
19.4% (35)
Цюрих:
10% (18)
Цюрих:
6.1% (11)
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