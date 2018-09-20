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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Джи Эс Пи
0:0
Второй тайм: 55'
28' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
50' Желтая карточкаПалссон Виктор
|
28'
50'
Состав команд
19
Янну
Томас
13
Хевел
Хектор
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
15
Одей
Стивен
АЕК Ларнака 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 2 Igor Carioca Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 18 Микель Гонсалес Защитник
- 19 Янну Томас Защитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Христодулу Андреас Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 21 Ассубре Жан Полузащитник
- 15 Факундо Гарсия Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Главный тренер: Andoni Iraola
Цюрих 4-4-1-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Полузащитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 15.09.2018 Неа Саламина 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 02.08.2018 АЕК Ларнака 4:0 Дандолк ЛЕ
- 26.07.2018 Дандолк 0:0 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 ПАЕЕК 1:4 АЕК Ларнака К
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 06.07.2018 Вадуц 2:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.06.2018 Цюрих 4:2 Виль ТМК
- 23.06.2018 Цюрих 1:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Цюрих 4:1 Базель С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
АЕК Ларнака
Цюрих
-
0 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|АЕК Ларнака
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Байер Л
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
50'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:0 Цюрих
АЕК Ларнака
47.2% (85)
Ничья:
33.9% (61)
Цюрих
18.9% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.2% (49)
1:0 АЕК Ларнака:
22.2% (40)
2:1 АЕК Ларнака:
19.4% (35)
1:2 Цюрих:
10% (18)
0:1 Цюрих:
6.1% (11)
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