Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Челси

Стадион: Тумба
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Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч ПАОК - Челси
ПАОК
6.5% (5)
Ничья:
6.5% (5)
Челси
87% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
44.2% (34)
0:2 Челси:
22.1% (17)
1:3 Челси:
9.1% (7)
1:1 Ничья:
6.5% (5)
0:1 Челси:
6.5% (5)
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