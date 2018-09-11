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Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Челси

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч ПАОК - Челси
ПАОК
6.5% (5)
Ничья:
6.5% (5)
Челси
87% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
44.2% (34)
Челси:
22.1% (17)
Челси:
9.1% (7)
Ничья:
6.5% (5)
Челси:
6.5% (5)
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