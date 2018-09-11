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Стадион:
Види
 
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БАТЭ
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Текстовая онлайн трансляция матча Види - БАТЭ

До начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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:
Прогнозы на матч Види - БАТЭ
Види
12.2% (9)
Ничья:
45.9% (34)
БАТЭ
41.9% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.5% (30)
БАТЭ:
17.6% (13)
БАТЭ:
16.2% (12)
Види:
6.8% (5)
БАТЭ:
5.4% (4)
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