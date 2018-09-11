Текстовая онлайн трансляция матча Види - БАТЭ

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Стадион: Групама Арена
Предыдущие игры
Види (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 15.09.2018 Пушкаш-Академия 2:1 Види ВПД
- 02.09.2018 Ференцварош 2:2 Види ВПД
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 18.08.2018 Гонвед 0:3 Види ВПД
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Види 1:1 Дебрецен ВПД
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Види 1:0 Лудогорец ЛЧ
- 28.07.2018 Види 1:1 Пакш ВПД
- 25.07.2018 Лудогорец 0:0 Види ЛЧ
- 21.07.2018 Види 4:0 Варда ВПД
- 17.07.2018 Види 2:1 Дюделанж ЛЧ
- 10.07.2018 Дюделанж 1:1 Види ЛЧ
- 02.06.2018 Диошдьёр 2:1 Види ВПД
- 27.05.2018 Види 2:0 Гонвед ВПД
- 19.05.2018 Вашаш 0:3 Види ВПД
- 12.05.2018 Види 3:0 Халадаш ВПД
- 05.05.2018 Види 0:0 Ференцварош ВПД
- 28.04.2018 Пакш 1:0 Види ВПД
БАТЭ (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.09.2018 БАТЭ 3:1 Днепр Могилёв ПЛ
- 02.09.2018 Слуцк 0:1 БАТЭ ПЛ
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 БАТЭ 1:1 Витебск ПЛ
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 14.08.2018 БАТЭ 1:1 Карабах ЛЧ
- 07.08.2018 Карабах 0:1 БАТЭ ЛЧ
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 20.07.2018 БАТЭ 2:0 Минск ПЛ
- 14.07.2018 Смолевичи-СТИ 2:3 БАТЭ ПЛ
- 06.07.2018 БАТЭ 2:1 Торпедо-БелАЗ ПЛ
- 29.06.2018 Луч Минск 1:2 БАТЭ ПЛ
- 24.06.2018 БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск ПЛ
- 17.06.2018 Неман 2:3 БАТЭ ПЛ
- 13.06.2018 БАТЭ 3:0 Гомель ПЛ
- 02.06.2018 Городея 2:1 БАТЭ ПЛ
- 28.05.2018 БАТЭ 1:1 Ислочь ПЛ
- 23.05.2018 Динамо Минск 0:1 БАТЭ ПЛ
- 19.05.2018 БАТЭ 2:3 Динамо-Брест К
Последние игры между собой
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Види
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПАОК
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Види - БАТЭДо начала игры, которая состоится 20.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 37 минут.
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Прогнозы на матч Види - БАТЭ
Види
12.2% (9)
Ничья:
45.9% (34)
БАТЭ
41.9% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.5% (30)
1:2 БАТЭ:
17.6% (13)
0:1 БАТЭ:
16.2% (12)
1:0 Види:
6.8% (5)
0:2 БАТЭ:
5.4% (4)
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