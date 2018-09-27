Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Манчестер Сити

Стадион: Райн-Неккар-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 12 минут.
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Прогнозы на матч Хоффенхайм - Манчестер Сити
Хоффенхайм
4.4% (3)
Ничья:
13.2% (9)
Манчестер Сити
82.4% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
45.6% (31)
0:2 Манчестер Сити:
16.2% (11)
1:3 Манчестер Сити:
16.2% (11)
1:1 Ничья:
5.9% (4)
2:1 Хоффенхайм:
4.4% (3)
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