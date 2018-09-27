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Стадион:
Ювентус
 
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Янг Бойз
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Янг Бойз

До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 12 минут.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Янг Бойз
Ювентус
94.4% (67)
Ничья:
4.2% (3)
Янг Бойз
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
40.8% (29)
Ювентус:
28.2% (20)
Ювентус:
11.3% (8)
Ювентус:
5.6% (4)
Ювентус:
4.2% (3)
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