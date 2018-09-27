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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Бенфика

До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч АЕК - Бенфика
АЕК
16.7% (11)
Ничья:
37.9% (25)
Бенфика
45.5% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.8% (21)
Бенфика:
31.8% (21)
Бенфика:
7.6% (5)
АЕК:
4.5% (3)
АЕК:
4.5% (3)
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