Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Бенфика

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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 АОК Керкира 0:0 АЕК С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
- 18.04.2018 АЕК 1:0 Лариса К
- 15.04.2018 Платаниас 0:1 АЕК С
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 11.03.2018 ПАОК 0:3 АЕК С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
Бенфика (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 27.09.2018 Шавиш 2:2 Бенфика ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 14.08.2018 Фенербахче 1:1 Бенфика ЛЧ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.08.2018 Бенфика 1:0 Фенербахче ЛЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 13.07.2018 Витория Сетубал 1:1 Бенфика ТМК
- 10.07.2018 Бенфика 3:0 Напредак ТМК
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе ПЛ
- 05.05.2018 Спортинг Л 0:0 Бенфика ПЛ
Последние игры между собой
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бенфика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|АЕК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - БенфикаДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч АЕК - Бенфика
АЕК
16.7% (11)
Ничья:
37.9% (25)
Бенфика
45.5% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.8% (21)
1:2 Бенфика:
31.8% (21)
0:1 Бенфика:
7.6% (5)
1:0 АЕК:
4.5% (3)
2:1 АЕК:
4.5% (3)
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