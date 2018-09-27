  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа G
Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Реал Мадрид
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Реал Мадрид
ЦСКА Москва
9.3% (7)
Ничья:
6.7% (5)
Реал Мадрид
84% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
25.3% (19)
Реал Мадрид:
20% (15)
Реал Мадрид:
14.7% (11)
Реал Мадрид:
13.3% (10)
Ничья:
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация