Стадион: Лужники
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Реал Мадрид
ЦСКА Москва
9.3% (7)
Ничья:
6.7% (5)
Реал Мадрид
84% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
25.3% (19)
1:2 Реал Мадрид:
20% (15)
1:3 Реал Мадрид:
14.7% (11)
0:3 Реал Мадрид:
13.3% (10)
1:1 Ничья:
5.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация