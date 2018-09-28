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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Валенсия

До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Валенсия
Манчестер Юнайтед
78.8% (52)
Ничья:
15.2% (10)
Валенсия
6.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
51.5% (34)
Манчестер Юнайтед:
16.7% (11)
Ничья:
10.6% (7)
Манчестер Юнайтед:
4.5% (3)
Валенсия:
3% (2)
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