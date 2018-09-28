Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Валенсия

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 20.07.2018 Клуб Америка 1:1 Манчестер Юнайтед ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
Валенсия (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 20.05.2018 Валенсия 2:1 Депортиво П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 12.08.2014 Манчестер Юнайтед 2:1 Валенсия Товарищеские матчи. Сборные
- 07.12.2010 Манчестер Юнайтед 1:1 Валенсия Лига чемпионов
- 29.09.2010 Валенсия 0:1 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
- 05.08.2009 Манчестер Юнайтед 2:0 Валенсия Товарищеские матчи. Сборные
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Янг Бойз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Валенсия
Манчестер Юнайтед
78.8% (52)
Ничья:
15.2% (10)
Валенсия
6.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Юнайтед:
51.5% (34)
2:0 Манчестер Юнайтед:
16.7% (11)
1:1 Ничья:
10.6% (7)
3:1 Манчестер Юнайтед:
4.5% (3)
0:1 Валенсия:
3% (2)
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