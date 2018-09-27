Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Шахтёр Донецк

Стадион: Гроупама Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Шахтёр ДонецкДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Лион - Шахтёр Донецк
Лион
55.2% (37)
Ничья:
20.9% (14)
Шахтёр Донецк
23.9% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
34.3% (23)
1:1 Ничья:
19.4% (13)
1:2 Шахтёр Донецк:
14.9% (10)
1:0 Лион:
11.9% (8)
2:0 Лион:
7.5% (5)
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