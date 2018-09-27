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Лион
 
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Шахтёр Донецк
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Шахтёр Донецк

До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Лион - Шахтёр Донецк
Лион
55.2% (37)
Ничья:
20.9% (14)
Шахтёр Донецк
23.9% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
34.3% (23)
Ничья:
19.4% (13)
Шахтёр Донецк:
14.9% (10)
Лион:
11.9% (8)
Лион:
7.5% (5)
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