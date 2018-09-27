Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Аякс

Стадион: Аллианц Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - АяксДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Бавария - Аякс
Бавария
93.8% (60)
Ничья:
4.7% (3)
Аякс
1.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:1 Бавария:
29.7% (19)
2:0 Бавария:
25% (16)
2:1 Бавария:
20.3% (13)
3:0 Бавария:
9.4% (6)
1:1 Ничья:
3.1% (2)
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