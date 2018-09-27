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Стадион:
Бавария
 
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Аякс
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Аякс

До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Бавария - Аякс
Бавария
93.8% (60)
Ничья:
4.7% (3)
Аякс
1.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
29.7% (19)
Бавария:
25% (16)
Бавария:
20.3% (13)
Бавария:
9.4% (6)
Ничья:
3.1% (2)
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