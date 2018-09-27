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Стадион:
Рома
 
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Виктория Пльзень
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Виктория Пльзень

До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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:
Прогнозы на матч Рома - Виктория Пльзень
Рома
93.8% (60)
Ничья:
1.6% (1)
Виктория Пльзень
4.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
54.7% (35)
Рома:
14.1% (9)
Рома:
9.4% (6)
Рома:
6.3% (4)
Рома:
4.7% (3)
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