Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Виктория Пльзень

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Стадион: Олимпийский (Рим)
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Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
Виктория Пльзень (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 28.09.2018 Виктория Пльзень 1:0 Спарта Прага 1Л
- 24.09.2018 Яблонец 3:0 Виктория Пльзень 1Л
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Виктория Пльзень 1:0 Опава 1Л
- 01.09.2018 Славия Прага 4:0 Виктория Пльзень 1Л
- 26.08.2018 Виктория Пльзень 6:1 Млада Болеслав 1Л
- 19.08.2018 Карвина 0:1 Виктория Пльзень 1Л
- 11.08.2018 Виктория Пльзень 1:0 Фастав Злин 1Л
- 04.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень 1Л
- 30.07.2018 Виктория Пльзень 1:0 Слован Либерец 1Л
- 20.07.2018 Дукла Прага 1:3 Виктория Пльзень 1Л
- 10.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Виктория Пльзень ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 26.05.2018 Дукла Прага 1:5 Виктория Пльзень ПД
- 19.05.2018 Виктория Пльзень 2:1 Теплице ПД
- 12.05.2018 Виктория Пльзень 1:1 Словацко ПД
- 05.05.2018 Славия Прага 2:0 Виктория Пльзень ПД
- 28.04.2018 Виктория Пльзень 2:0 Карвина ПД
- 21.04.2018 Зброёвка 1:3 Виктория Пльзень ПД
- 15.04.2018 Виктория Пльзень 2:2 Спарта Прага ПД
Последние игры между собой
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Виктория Пльзень
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Виктория ПльзеньДо начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Рома - Виктория Пльзень
Рома
93.8% (60)
Ничья:
1.6% (1)
Виктория Пльзень
4.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
54.7% (35)
2:1 Рома:
14.1% (9)
3:0 Рома:
9.4% (6)
3:1 Рома:
6.3% (4)
1:0 Рома:
4.7% (3)
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