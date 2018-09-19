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0:0
Второй тайм: 70'
26' Желтая карточкаСильва Франсиско
48' Желтая карточкаМайдана Джонатан
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26'
48'
Состав команд
Индепендьенте
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 8 Меса Максимильяно Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 22 Сильва Франсиско Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 19 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 2 Франко Алан
- Запасные игроки
- 15 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 26 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 13 Milton Alvarez
Ривер Плейт
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 10 Мартинес Гонсало Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 30 Игнасио Скокко Нападающий
- 13 Santiago Sosa
- 28 Lucas Martinez VI
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 1:4 ЛДУ Кито СA
- 21.08.2018 Эль Насьональ 1:1 Ривер Плейт СA
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 13.08.2018 Ривер Плейт 0:2 Дельфин СA
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 05.08.2018 Эмелек 3:0 Ривер Плейт СA
- 29.07.2018 Ривер Плейт 3:1 Вилья Дальмине К
- 27.07.2018 Ривер Плейт 1:1 Макара СA
- 24.07.2018 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
- 23.07.2018 Ривер Плейт 7:0 Сентрал Норте К
- 17.07.2018 Текнико Университарио 1:0 Ривер Плейт СA
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Суперлига
- 05.12.2016 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера
- 01.03.2016 Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера
- 19.01.2016 Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 05.10.2015 Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера
- 28.01.2015 Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 22.09.2014 Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера
- 09.06.2013 Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера
- 13.01.2013 Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина)
- 25.11.2012 Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера
- 28.02.2011 Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 22.08.2010 Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А
- 08.03.2010 Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А
- 18.01.2010 Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
- 12.10.2009 Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А
- 24.05.2009 Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А
- 14.01.2009 Индепендьенте 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano
- 17.11.2008 Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 18.05.2008 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт Примера А
- 13.01.2008 Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
56'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Майада Камило выходит на его замену.
56'
Индепендьенте делает замену. Braian Romero уходит с поля, а Ezequiel Cerutti выходит на его замену.
48'
Майдана Джонатан получил желтую карточку от судьи
46'
Индепендьенте делает замену. Сильва Франсиско уходит с поля, а Сильва Гастон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Сильва Франсиско получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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