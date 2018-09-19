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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/4 финала
Индепендьенте
0:0
Второй тайм: 70'
Ривер Плейт
0'
26' Желтая карточка
Сильва Франсиско
48' Желтая карточка
Майдана Джонатан
70'
Второй тайм
56'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Майада Камило выходит на его замену.
56'
Индепендьенте делает замену. Braian Romero уходит с поля, а Ezequiel Cerutti выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Майдана Джонатан получил желтую карточку от судьи
46'
Индепендьенте делает замену. Сильва Франсиско уходит с поля, а Сильва Гастон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Сильва Франсиско получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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