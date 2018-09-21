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0:1
4' ГолЭнрике Бруно
37' Желтая карточкаЭнрике Бруно
45' Желтая карточкаТьяго Сантос
67' Желтая карточкаClaudio Baeza
0:2
79' ГолDudu X
81' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
90' Красная карточкаDamian Perez
|
4'
0:1
37'
45'
63'
67'
79'
0:2
90'
90'
Состав команд
Коло-Коло
- Основной состав
- 1 Орион Агустин Вратарь
- 4 Matias Zaldivia Защитник
- 6 Инсаурральде Хуан Защитник
- 5 Julio Alberto Barroso Защитник
- 15 Damian Perez Полузащитник
- 23 Claudio Baeza Полузащитник
- 16 Опасо Оскар Полузащитник
- 8 Кармона Карлос Полузащитник
- 10 Вальдивиа Хорхе Полузащитник
- 7 Паредес Эстебан Нападающий
- 22 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brayan Cortes Вратарь
- 9 Павес Эстебан Защитник
- 19 Пинарес Сесар Полузащитник
- 20 Вальдес Хайме Полузащитник
- 11 Гонсало Фьерро Полузащитник
- 17 Gabriel Suazo Полузащитник
- 14 Nicolas Maturana Нападающий
- Главный тренер: Pablo Guede
Палмейрас
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 7 Dudu X
- 25 Antonio Carlos I
- 3 Эду Драсена
- 6 Diogo VII
- Запасные игроки
- 22 Жаилсон Марселино Вратарь
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 28 Hyoran Нападающий
- 20 Лима Лукас II Нападающий
- 17 Jean III
- 11 Papagaio
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Коло-Коло (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 02.09.2018 Эвертон Кильота 4:2 Коло-Коло П
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 25.08.2018 Коло-Коло 1:0 Универсидад де Чили П
- 19.08.2018 Депортес Икике 2:1 Коло-Коло П
- 12.08.2018 Коло-Коло 3:2 Сан-Луис П
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 04.08.2018 Депортес Темуко 1:0 Коло-Коло П
- 30.07.2018 Коло-Коло 2:0 Курико Юнидо П
- 21.07.2018 Унион Ла-Калера 1:2 Коло-Коло П
- 22.06.2018 Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе К
- 09.06.2018 Ньюбленсе 2:0 Коло-Коло К
- 29.05.2018 Коло-Коло 0:2 Унион Ла-Калера П
- 25.05.2018 Атлетико Насьональ 0:0 Коло-Коло КЛ
- 20.05.2018 Унион Эспаньола 3:2 Коло-Коло П
- 16.05.2018 Коло-Коло 2:0 Боливар КЛ
- 12.05.2018 Коло-Коло 0:0 Депортес Икике П
- 06.05.2018 Коло-Коло 3:1 Эвертон Кильота П
- 03.05.2018 Дельфин 1:2 Коло-Коло КЛ
- 28.04.2018 Курико Юнидо 0:0 Коло-Коло П
- 21.04.2018 Коло-Коло 2:0 Депортес Темуко П
Палмейрас (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 13.08.2018 Палмейрас 1:0 Васко да Гама СA
- 10.08.2018 Серро Портеньо 0:2 Палмейрас КЛ
- 05.08.2018 Америка Минейро 0:0 Палмейрас СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 29.07.2018 Палмейрас 3:0 Парана СA
- 26.07.2018 Флуминенсе 1:0 Палмейрас СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
- 14.06.2018 Палмейрас 1:1 Фламенго СA
- 10.06.2018 Сеара 2:2 Палмейрас СA
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Демиан Перес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
88'
Коло-Коло делает замену. Хулио Бароссо уходит с поля, а Павес Эстебан выходит на его замену.
81'
Инсаурральде Хуан получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
74'
Коло-Коло делает замену. Claudio Baeza уходит с поля, а Вальдес Хайме выходит на его замену.
73'
Палмейрас делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Гомес Густаво выходит на его замену.
67'
Claudio Baeza получил желтую карточку от судьи
63'
Палмейрас делает замену. Борха Мигель уходит с поля, а Рафаэль Вандерлей Морейра Жан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
37'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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