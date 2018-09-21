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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/4 финала
Коло-Коло
0:2
Конец матча
Палмейрас
0'
0:1
4' Гол
Энрике Бруно
37' Желтая карточка
Энрике Бруно
45' Желтая карточка
Тьяго Сантос
67' Желтая карточка
Claudio Baeza
0:2
79' Гол
Dudu X
81' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
90' Красная карточка
Damian Perez
90'+11
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Демиан Перес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палмейрас делает замену. Родригес Эдуардо Перейра Дуду уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
88'
Коло-Коло делает замену. Хулио Бароссо уходит с поля, а Павес Эстебан выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Инсаурральде Хуан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
74'
Коло-Коло делает замену. Claudio Baeza уходит с поля, а Вальдес Хайме выходит на его замену.
73'
Палмейрас делает замену. Тьяго Сантос уходит с поля, а Гомес Густаво выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Claudio Baeza получил желтую карточку от судьи
63'
Палмейрас делает замену. Борха Мигель уходит с поля, а Рафаэль Вандерлей Морейра Жан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Тьяго Сантос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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