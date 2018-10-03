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2:1
Второй тайм: 79'
4' Желтая карточкаJorge Figal
18' Желтая карточкаИгнасио Скокко
42' Желтая карточкаПратто Лукас
1:0
48' ГолИгнасио Скокко
1:1
56' ГолBraian Romero
65' Желтая карточкаMartin Nicolas Benitez
66' Желтая карточкаСильва Франсиско
2:1
69' ГолКинтеро Хуан
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4'
18'
42'
48'
1:0
56'
1:1
66'
69'
2:1
Состав команд
Ривер Плейт
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 30 Игнасио Скокко Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 18 Майада Камило Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 28 Lucas Martinez VI
Индепендьенте
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 4 Jorge Figal Защитник
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 22 Сильва Франсиско Полузащитник
- 19 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 8 Меса Максимильяно Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Нападающий
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 2 Франко Алан
- Запасные игроки
- 13 Milton Alvarez Вратарь
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 26 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 17 Braian Romero Нападающий
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.09.2018 Аукас 1:0 Ривер Плейт СA
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 1:4 ЛДУ Кито СA
- 21.08.2018 Эль Насьональ 1:1 Ривер Плейт СA
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 13.08.2018 Ривер Плейт 0:2 Дельфин СA
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 05.08.2018 Эмелек 3:0 Ривер Плейт СA
Индепендьенте (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Суперлига
- 05.12.2016 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера
- 01.03.2016 Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера
- 19.01.2016 Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 05.10.2015 Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера
- 28.01.2015 Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 22.09.2014 Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера
- 09.06.2013 Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера
- 13.01.2013 Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина)
- 25.11.2012 Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера
- 28.02.2011 Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 22.08.2010 Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А
- 08.03.2010 Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А
- 18.01.2010 Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
- 12.10.2009 Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А
- 24.05.2009 Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А
- 14.01.2009 Индепендьенте 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano
- 17.11.2008 Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 18.05.2008 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт Примера А
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
74'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Сукулини Бруно выходит на его замену.
74'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Nicolas de la Cruz выходит на его замену.
74'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Nicolas de la Cruz выходит на его замену.
73'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Сукулини Бруно выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
66'
Сильва Франсиско получил желтую карточку от судьи
65'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Санчес-Миньо Хуан выходит на его замену.
65'
Martin Nicolas Benitez получил желтую карточку от судьи
60'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Индепендьенте делает замену. Эрнандес Пабло II уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Пратто Лукас получил желтую карточку от судьи
18'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
4'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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