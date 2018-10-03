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  4. Кубок Либертадорес
  5. 1/4 финала
Ривер Плейт
2:1
Второй тайм: 79'
Индепендьенте
0'
4' Желтая карточка
Jorge Figal
18' Желтая карточка
Игнасио Скокко
42' Желтая карточка
Пратто Лукас
1:0
48' Гол
Игнасио Скокко
1:1
56' Гол
Braian Romero
65' Желтая карточка
Martin Nicolas Benitez
66' Желтая карточка
Сильва Франсиско
2:1
69' Гол
Кинтеро Хуан
79'
Второй тайм
74'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Сукулини Бруно выходит на его замену.
74'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Nicolas de la Cruz выходит на его замену.
74'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Nicolas de la Cruz выходит на его замену.
73'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Сукулини Бруно выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Сильва Франсиско получил желтую карточку от судьи
65'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Санчес-Миньо Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Martin Nicolas Benitez получил желтую карточку от судьи
60'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Индепендьенте делает замену. Эрнандес Пабло II уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Пратто Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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