Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Шальке 04

Стадион: РЖД Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Шальке 04До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Шальке 04
Локомотив Москва
27.3% (24)
Ничья:
29.5% (26)
Шальке 04
43.2% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25% (22)
1:2 Шальке 04:
18.2% (16)
2:1 Локомотив Москва:
17% (15)
0:1 Шальке 04:
9.1% (8)
1:0 Локомотив Москва:
9.1% (8)
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