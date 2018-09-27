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Локомотив Москва
 
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Шальке 04
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Шальке 04

До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Шальке 04
Локомотив Москва
27.3% (24)
Ничья:
29.5% (26)
Шальке 04
43.2% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25% (22)
Шальке 04:
18.2% (16)
Локомотив Москва:
17% (15)
Шальке 04:
9.1% (8)
Локомотив Москва:
9.1% (8)
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