Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Црвена Звезда

Стадион: Парк де Пренс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Црвена ЗвездаДо начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Црвена Звезда
ПСЖ
91.9% (79)
Ничья:
2.3% (2)
Црвена Звезда
5.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 ПСЖ:
23.3% (20)
2:0 ПСЖ:
23.3% (20)
3:1 ПСЖ:
10.5% (9)
2:1 ПСЖ:
9.3% (8)
4:0 ПСЖ:
5.8% (5)
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