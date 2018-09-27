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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Барселона

До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 18 минут.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Барселона
Тоттенхэм
22.6% (19)
Ничья:
32.1% (27)
Барселона
45.2% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
26.2% (22)
Ничья:
21.4% (18)
Тоттенхэм:
13.1% (11)
Ничья:
9.5% (8)
Барселона:
3.6% (3)
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