  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа D
Стадион:
Порту
 
Позже
Галатасарай
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Галатасарай

До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Порту - Галатасарай
Порту
69.1% (56)
Ничья:
13.6% (11)
Галатасарай
17.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Порту:
28.4% (23)
Порту:
21% (17)
Порту:
16% (13)
Ничья:
9.9% (8)
Галатасарай:
8.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация