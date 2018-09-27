Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Галатасарай

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Порту (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 22.09.2018 Витория Сетубал 0:2 Порту ПЛ
- 18.09.2018 Шальке 04 1:1 Порту ЛЧ
- 14.09.2018 Порту 1:1 Шавиш КЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2018 Белененсеш 2:3 Порту ПЛ
- 11.08.2018 Порту 5:0 Шавиш ПЛ
- 04.08.2018 Порту 3:1 Авиш С
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2018 Порту 1:0 Эвертон ТМК
- 20.07.2018 Порту 1:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 06.05.2018 Порту 2:1 Фейренсе ПЛ
- 29.04.2018 Маритиму 0:1 Порту ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Бенфика 0:1 Порту ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
Галатасарай (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 28.09.2018 Галатасарай 1:0 Эрзурум ББ С
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Галатасарай 4:1 Касымпаша С
- 01.09.2018 Трабзонспор 4:0 Галатасарай С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Галатасарай 1:0 Гёзтепе С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 28.07.2018 Клуб Африкэн 0:1 Галатасарай ТМК
- 25.07.2018 Сакарьяспор 0:3 Галатасарай ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 18.07.2018 ПСВ 3:1 Галатасарай ТМК
- 13.07.2018 Виль 0:1 Галатасарай ТМК
- 19.05.2018 Гёзтепе 0:1 Галатасарай С
- 12.05.2018 Галатасарай 2:0 Малатьяспор С
- 06.05.2018 Акхисар 1:2 Галатасарай С
- 29.04.2018 Галатасарай 2:0 Бешикташ С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
Последние игры между собой
Порту: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Галатасарай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 03.08.2013 Галатасарай 1:0 Порту Кубок Эмирейтс
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Порту
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту - ГалатасарайДо начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
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Прогнозы на матч Порту - Галатасарай
Порту
69.1% (56)
Ничья:
13.6% (11)
Галатасарай
17.3% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Порту:
28.4% (23)
2:0 Порту:
21% (17)
1:0 Порту:
16% (13)
1:1 Ничья:
9.9% (8)
1:2 Галатасарай:
8.6% (7)
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