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Стадион:
Боруссия Д
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Монако

До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Монако
Боруссия Д
85.7% (72)
Ничья:
8.3% (7)
Монако
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
32.1% (27)
Боруссия Д:
23.8% (20)
Боруссия Д:
10.7% (9)
Ничья:
7.1% (6)
Боруссия Д:
4.8% (4)
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