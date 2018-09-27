Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Монако

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Ванне-Айкель 1:4 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Вестфалия 04 1:0 Боруссия Д ТМК
- 14.05.2018 Цвиккау 4:4 Боруссия Д ТМК
Монако (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 08.07.2018 Рух Хожув 0:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 19.05.2018 Труа 0:3 Монако Л1
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
Последние игры между собой
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Брюгге
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - МонакоДо начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Монако
Боруссия Д
85.7% (72)
Ничья:
8.3% (7)
Монако
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
32.1% (27)
2:0 Боруссия Д:
23.8% (20)
1:0 Боруссия Д:
10.7% (9)
1:1 Ничья:
7.1% (6)
3:1 Боруссия Д:
4.8% (4)
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