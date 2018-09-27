Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ливерпуль

Стадион: Сан-Паоло
-
Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
Новости матча
-
-
Новая форма "Наполи" — 17:31
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Наполи - Ливерпуль
Наполи
13.1% (11)
Ничья:
31% (26)
Ливерпуль
56% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
31% (26)
1:1 Ничья:
23.8% (20)
2:1 Наполи:
8.3% (7)
1:3 Ливерпуль:
6% (5)
2:2 Ничья:
6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация