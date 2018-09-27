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Наполи
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
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Прогнозы на матч Наполи - Ливерпуль
Наполи
13.1% (11)
Ничья:
31% (26)
Ливерпуль
56% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
31% (26)
Ничья:
23.8% (20)
Наполи:
8.3% (7)
Ливерпуль:
6% (5)
Ничья:
6% (5)
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