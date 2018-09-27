Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Брюгге

Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - БрюггеДо начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 17 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Атлетико М - Брюгге
Атлетико М
91.4% (74)
Ничья:
4.9% (4)
Брюгге
3.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
43.2% (35)
2:1 Атлетико М:
14.8% (12)
3:0 Атлетико М:
11.1% (9)
1:0 Атлетико М:
9.9% (8)
1:1 Ничья:
3.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация