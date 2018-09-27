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Стадион:
ПСВ
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Интер Милан

До начала игры, которая состоится 03.10.2018, осталось 2 дня 21 час 18 минут.
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:
Прогнозы на матч ПСВ - Интер Милан
ПСВ
28.4% (23)
Ничья:
33.3% (27)
Интер Милан
38.3% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.9% (21)
Интер Милан:
18.5% (15)
ПСВ:
16% (13)
ПСВ:
8.6% (7)
Интер Милан:
7.4% (6)
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