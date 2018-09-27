Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Ренн

Стадион: Астана-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Астана - РеннДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Астана - Ренн
Астана
30.5% (25)
Ничья:
40.2% (33)
Ренн
29.3% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (28)
1:2 Ренн:
14.6% (12)
2:1 Астана:
13.4% (11)
1:0 Астана:
13.4% (11)
0:1 Ренн:
8.5% (7)
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