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Ренн
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Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Ренн

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 57 минут.
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:
Прогнозы на матч Астана - Ренн
Астана
30.5% (25)
Ничья:
40.2% (33)
Ренн
29.3% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (28)
Ренн:
14.6% (12)
Астана:
13.4% (11)
Астана:
13.4% (11)
Ренн:
8.5% (7)
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