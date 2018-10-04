  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа C
Стадион: Зрители: 11860
Бордо
0:1
Второй тайм: 76'
Копенгаген
0'
14' Желтая карточка
Бриан Джимми
18' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
39' Желтая карточка
Квист Вильям
0:1
42' Гол
Сотириу Пиерос
45' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
0:1
45' Не забитый пенальти
Камано Франсуа
52' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
65' Желтая карточка
Пабло Кастро
70' Желтая карточка
Зека Родригес
76'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
76'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
76'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Карамо Янн из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бьеллан Андреас
74'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Карамо Янн должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
74'
Опасность! Калу Сэмьюэл из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
73'
Бордо контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Копенгаген
72'
Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом
72'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
72'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Паленсия Серги из команды Бордо делает неудачный навес.
71'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
71'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Зека Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
70'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Удар от ворот произведет Копенгаген
70'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
69'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
69'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
69'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
69'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Бордо
68'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Копенгаген
67'
Карамо Янн не смог попасть в створ ударом издали
67'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
67'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
67'
Опасность предотвращена - Бойлесен Николай из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
67'
Отличные скиллы показывает Калу Сэмьюэл, обводя своих соперников
67'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
66'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
66'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
66'
Папаяннопулос Сотирис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
65'
Копенгаген начинает контратаку
65'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Бордо контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Копенгаген
64'
Игрок команды Бордо наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
63'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Карамо Янн должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
63'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
63'
Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
62'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
62'
Копенгаген начинает контратаку
61'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
61'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
60'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
60'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 11860 болельщиков
59'
Удар от ворот произведет Бордо
Угловой
59'
Грегуш Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
59'
Головой пробил Бойлесен Николай, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
58'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
58'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Сков Роберт
58'
Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Отличные скиллы показывает Зека Родригес, обводя своих соперников
57'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Отавио Пассос делает длинную передачу вперед
56'
Бриан Джимми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
55'
Бордо контролирует мяч.
55'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
54'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
54'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
53'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
Желтая карточка
52'
Сотириу Пиерос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Паленсия Серги заработал фол
Фол, нарушение
52'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Пабло Кастро оказался на газоне.
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
51'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
51'
Опасность! Отавио Пассос из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
Пундже Максим пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
Угловой
50'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
49'
Квист Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
49'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
49'
Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
48'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Паленсия Серги из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
Офсайд
47'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
47'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
47'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
49'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Камано Франсуа бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
47'
Бордо начинает контратаку
47'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
47'
Папаяннопулос Сотирис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бриан Джимми.
47'
ШАНС! Бриан Джимми вышел один-на-один с голкипером...
47'
Бриан Джимми из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
45'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
45'
Опасность! Санхаре Юнусс из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
45'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
44'
Папаяннопулос Сотирис делает длинную передачу вперед
44'
Удар от ворот произведет Копенгаген
44'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
42'
Грегуш Ян сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГОООООЛ - Сотириу Пиерос Копенгаген забивает ударом головой
Угловой
42'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Калу Сэмьюэл из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Квист Вильям
Травма, повреждение
41'
Санхаре Юнусс возвращается на поле.
41'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
41'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Санхаре Юнусс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Санхаре Юнусс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Квист Вильям получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
38'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Бордо контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Копенгаген
36'
Отличный пас сделал Пундже Максим из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
36'
Пундже Максим ошибается в защите.
35'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
35'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
34'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Пабло Кастро оказался на газоне.
34'
Копенгаген контролирует мяч.
33'
Копенгаген контролирует мяч.
32'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
31'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Санхаре Юнусс нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Камано Франсуа!
29'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Кунде Жюль пострадал.
26'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Копенгаген контролирует мяч.
26'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Грегуш Ян из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
24'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Матч возобновится спорным мячом
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Санхаре Юнусс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Копенгаген контролирует мяч.
21'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
20'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
19'
Грегуш Ян задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
19'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
19'
Удар от ворот произведет Копенгаген
18'
Камано Франсуа из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
18'
Санхаре Юнусс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Грегуш Ян
Угловой
17'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
17'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
16'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
16'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
16'
Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Пабло Кастро из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Н'Дойе Даме заработал фол
Желтая карточка
14'
Бриан Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Бриан Джимми из команды Бордо играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
13'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
13'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
13'
Калу Сэмьюэл нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
13'
Отличные скиллы показывает Калу Сэмьюэл, обводя своих соперников
13'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
12'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
11'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
11'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Бордо
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
10'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
10'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Копенгаген
9'
Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
9'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
9'
Бордо начинает контратаку
8'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
7'
Томсен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Удар от ворот произведет Бордо
5'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
5'
Пундже Максим из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Бордо начинает контратаку
4'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
2'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо в офсайде
2'
Опасность! Санхаре Юнусс из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Андерсен Стефан взял и забрал мяч на выходе
1'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:1 Копенгаген
Бордо
75.5% (142)
Ничья:
19.1% (36)
Копенгаген
5.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
34% (64)
Бордо:
27.1% (51)
Ничья:
16.5% (31)
Бордо:
9.6% (18)
Копенгаген:
2.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация