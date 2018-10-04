Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 11860
0:1
Второй тайм: 76'
14' Желтая карточкаБриан Джимми
18' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
39' Желтая карточкаКвист Вильям
0:1
42' ГолСотириу Пиерос
45' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
0:1
45' Не забитый пенальтиКамано Франсуа
52' Желтая карточкаСотириу Пиерос
65' Желтая карточкаПабло Кастро
70' Желтая карточкаЗека Родригес
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Второй тайм
76'
76'
76'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
Судья сигнализирует, что Карамо Янн из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бьеллан Андреас
74'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Карамо Янн должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
74'
Опасность! Калу Сэмьюэл из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
73'
72'
72'
Игра в одни ворота сейчас. Бордо доминирует и владеет мячом
72'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
72'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Паленсия Серги из команды Бордо делает неудачный навес.
71'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
71'
71'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Зека Родригес получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
70'
70'
70'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
69'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
69'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
69'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
69'
69'
68'
68'
67'
Карамо Янн не смог попасть в створ ударом издали
67'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
67'
Опасность предотвращена - Бойлесен Николай из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
67'
Отличные скиллы показывает Калу Сэмьюэл, обводя своих соперников
67'
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
66'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
66'
Папаяннопулос Сотирис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
65'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
65'
Копенгаген начинает контратаку
65'
64'
64'
64'
Игрок команды Бордо наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
63'
Андерсен Стефан не дал случится голу! Карамо Янн должен был забивать, но Андерсен Стефан сделал отличный сейв
63'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
63'
Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
62'
Тактическая замена. Бриан Джимми уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
62'
Копенгаген начинает контратаку
61'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
61'
61'
60'
60'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
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59'
59'
Грегуш Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
59'
Головой пробил Бойлесен Николай, но голкипер отбил его в поле!
58'
58'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Сков Роберт
58'
Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Зека Родригес из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Отличные скиллы показывает Зека Родригес, обводя своих соперников
57'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Отавио Пассос делает длинную передачу вперед
56'
Бриан Джимми из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
55'
55'
55'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
54'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
53'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
53'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
52'
Сотириу Пиерос получил желтую карточку от судьи
52'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Паленсия Серги заработал фол
52'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Пабло Кастро оказался на газоне.
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
51'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
51'
Опасность! Отавио Пассос из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
Пундже Максим пробует нанести удар издали, но Андерсен Стефан держит все под контролем
50'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
49'
Квист Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
49'
Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
48'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Паленсия Серги из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Судья сигнализирует, что Зека Родригес из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
47'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
47'
47'
46'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Камано Франсуа бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
47'
47'
47'
47'
Папаяннопулос Сотирис получил желтую карточку от судьи
47'
ПЕНАЛЬТИ - Папаяннопулос Сотирис из команды Копенгаген привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Бриан Джимми.
47'
ШАНС! Бриан Джимми вышел один-на-один с голкипером...
47'
Бриан Джимми из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
45'
Опасность! Санхаре Юнусс из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
45'
44'
Папаяннопулос Сотирис делает длинную передачу вперед
44'
44'
42'
Грегуш Ян сделал результативную передачу.
42'
ГОООООЛ - Сотириу Пиерос Копенгаген забивает ударом головой
42'
41'
Судья сигнализирует, что Калу Сэмьюэл из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Квист Вильям
41'
Санхаре Юнусс возвращается на поле.
41'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
41'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Санхаре Юнусс получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Санхаре Юнусс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Квист Вильям получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
38'
37'
37'
37'
36'
Отличный пас сделал Пундже Максим из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
36'
Пундже Максим ошибается в защите.
35'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Санхаре Юнусс из команды Бордо в офсайде
34'
34'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Пабло Кастро оказался на газоне.
34'
33'
32'
31'
31'
31'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
31'
30'
Санхаре Юнусс нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Камано Франсуа!
29'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
28'
27'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Кунде Жюль пострадал.
26'
26'
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Судья сигнализирует, что Грегуш Ян из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
24'
24'
23'
Матч возобновится спорным мячом
23'
Матч возобновлен
23'
Санхаре Юнусс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
21'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
21'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
20'
19'
Грегуш Ян задерживает мяч рукой
19'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
19'
18'
Камано Франсуа из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
18'
Санхаре Юнусс получил желтую карточку от судьи
17'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Грегуш Ян
17'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
17'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
16'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
16'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
16'
Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Пабло Кастро из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Н'Дойе Даме заработал фол
14'
Бриан Джимми получил желтую карточку от судьи
13'
Бриан Джимми из команды Бордо играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
13'
Папаяннопулос Сотирис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
13'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
13'
Калу Сэмьюэл нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
13'
Отличные скиллы показывает Калу Сэмьюэл, обводя своих соперников
13'
12'
11'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
11'
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
10'
10'
9'
9'
Калу Сэмьюэл не смог попасть в створ ударом издали
9'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
9'
8'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
7'
Томсен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
5'
5'
5'
Пундже Максим из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
4'
3'
3'
2'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо в офсайде
2'
Опасность! Санхаре Юнусс из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:1 Копенгаген
Бордо
75.5% (142)
Ничья:
19.1% (36)
Копенгаген
5.3% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
34% (64)
2:1 Бордо:
27.1% (51)
1:1 Ничья:
16.5% (31)
2:0 Бордо:
9.6% (18)
1:2 Копенгаген:
2.1% (4)
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