Стадион: Констант Ванден Сток
0:2
Второй тайм: 78'
11' Желтая карточкаСтоянович Петар
18' Желтая карточкаВраньеш Огнен
0:1
19' ПенальтиХайрович Изет
41' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
46' Вторая желтая карточкаВраньеш Огнен
49' Желтая карточкаАдеми Ариян
61' Желтая карточкаХайрович Изет
0:2
68' ГолГояк Амер
Второй тайм
76'
Динамо Загреб делает замену. Хайрович Изет уходит с поля, а Шуньич Иван выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Гояк Амер бьет в цель!
66'
Андерлехт делает замену. Найяр Энди уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
61'
Хайрович Изет получил желтую карточку от судьи
49'
Адеми Ариян получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Враньеш Огнен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Теофил-Катерин Кевин получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Хайрович Изет из команды Динамо Загреб забивает с точки!
18'
Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
11'
Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Андерлехт 0:2 Динамо Загреб
Андерлехт
71.5% (133)
Ничья:
21% (39)
Динамо Загреб
7.5% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Андерлехт:
33.9% (63)
1:0 Андерлехт:
20.4% (38)
1:1 Ничья:
18.3% (34)
2:0 Андерлехт:
8.1% (15)
1:2 Динамо Загреб:
4.8% (9)
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