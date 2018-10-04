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  5. Группа D
Стадион:
Андерлехт
0:2
Второй тайм: 78'
Динамо Загреб
0'
11' Желтая карточка
Стоянович Петар
18' Желтая карточка
Враньеш Огнен
0:1
19' Пенальти
Хайрович Изет
41' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
46' Вторая желтая карточка
Враньеш Огнен
49' Желтая карточка
Адеми Ариян
61' Желтая карточка
Хайрович Изет
0:2
68' Гол
Гояк Амер
78'
Второй тайм
76'
Динамо Загреб делает замену. Хайрович Изет уходит с поля, а Шуньич Иван выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Гояк Амер бьет в цель!
66'
Андерлехт делает замену. Найяр Энди уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Хайрович Изет получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Адеми Ариян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Враньеш Огнен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Теофил-Катерин Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Хайрович Изет из команды Динамо Загреб забивает с точки!
Желтая карточка
18'
Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Андерлехт 0:2 Динамо Загреб
Андерлехт
71.5% (133)
Ничья:
21% (39)
Динамо Загреб
7.5% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Андерлехт:
33.9% (63)
Андерлехт:
20.4% (38)
Ничья:
18.3% (34)
Андерлехт:
8.1% (15)
Динамо Загреб:
4.8% (9)
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