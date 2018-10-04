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Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 40133
19' Желтая карточкаСанабрия Антонио
38' Желтая карточкаКруска Марк-Андре
53' Желтая карточкаЙорданов Эдиссон
1:0
56' ГолСанабрия Антонио
59' Желтая карточкаЭль-Рити Анис
|
19'
53'
56'
1:0
59'
Состав команд
12
Сидней
33
Фрисинг
Джо
Бетис 3-5-2
- Основной состав
- 1 Роблес Жоэль Вратарь
- 5 Бартра Марк Защитник
- 3 Гарсия Хави Защитник
- 12 Сидней Защитник
- 19 Барраган Антонио Полузащитник
- 18 Гуардадо Андрес Полузащитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 8 Инуи Такаси Полузащитник
- 11 Тельо Кристиан Полузащитник
- 9 Санабрия Антонио Нападающий
- 7 Леон Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Пау Лопес Вратарь
- 20 Фирпо Жуниор Защитник
- 2 Герреро Франсис Защитник
- 34 Каптум Вилфрид Полузащитник
- 21 Ло Чельсо Джовани Полузащитник
- 17 Хоакин Санчес Нападающий
- 16 Морон Лорен Нападающий
- Главный тренер: Сетьен Кике
Дюделанж 4-3-3
- Основной состав
- 33 Фрисинг Джо Вратарь
- 24 Йорданов Эдиссон Защитник
- 5 Шнелль Том Защитник
- 26 Премпе Джерри Защитник
- 39 Эль-Рити Анис Защитник
- 14 Кутюрье Клеман Полузащитник
- 6 Круска Марк-Андре Полузащитник
- 27 Мелисс Брайан Полузащитник
- 10 Штольц Доминик Нападающий
- 77 Турпель Давид Нападающий
- 9 Синани Данел Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Боннефуа Лендри Вратарь
- 4 Малгет Кевин Защитник
- 99 Кения Леван Полузащитник
- 19 Йенсен Леон Полузащитник
- 8 Покар Марио Полузащитник
- 25 Агович Эдис Нападающий
- 21 Штумпф Патрик Нападающий
- Главный тренер: Топмеллер Дино
Предыдущие игры
Бетис (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 30.09.2018 Бетис 1:0 Леганес П
- 27.09.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 23.09.2018 Бетис 2:2 Атлетик Б П
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Мерида 0:4 Бетис ТМК
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 25.08.2018 Алавес 0:0 Бетис П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Бетис 4:0 Лас-Пальмас ТМК
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Бетис 2:2 Лилль ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Боруссия М 3:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Рот-Вайсс Эссен 1:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Бетис ТМК
- 18.07.2018 Бетис 1:1 Брага ТМК
Дюделанж (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 30.09.2018 Дюделанж 6:1 Петанж НД
- 26.09.2018 Фола 1:2 Дюделанж НД
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Страссен 0:2 Дюделанж НД
- 07.09.2018 Страсбург 3:1 Дюделанж ТМК
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Дюделанж 1:4 Мондорф-ле-Бен НД
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 13.08.2018 Дюделанж 0:2 Дифферданж НД
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
- 06.08.2018 Хамм Бенфика 1:3 Дюделанж НД
- 02.08.2018 Дрита 1:1 Дюделанж ЛЕ
- 26.07.2018 Дюделанж 2:1 Дрита ЛЕ
- 17.07.2018 Види 2:1 Дюделанж ЛЧ
- 10.07.2018 Дюделанж 1:1 Види ЛЧ
- 19.05.2018 Дюделанж 3:2 Хостерт НД
- 13.05.2018 Дифферданж 0:6 Дюделанж НД
- 06.05.2018 Дюделанж 4:0 Унион Эш НД
- 29.04.2018 Петанж 1:3 Дюделанж НД
Бетис
Дюделанж
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
70 Владение мячом, % 30
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бетис
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Олимпиакос
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Дюделанж
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
72'
Бетис делает замену. Инуи Такаси уходит с поля, а Хоакин Санчес выходит на его замену.
66'
Дюделанж делает замену. Мелисс Брайан уходит с поля, а Штумпф Патрик выходит на его замену.
60'
Бетис делает замену. Гуардадо Андрес уходит с поля, а Ло Чельсо Джовани выходит на его замену.
59'
Эль-Рити Анис получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Санабрия Антонио бьет в цель!
53'
Йорданов Эдиссон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Круска Марк-Андре получил желтую карточку от судьи
19'
Санабрия Антонио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Дюделанж
Бетис
94.5% (173)
Ничья:
3.3% (6)
Дюделанж
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бетис:
47% (86)
1:0 Бетис:
14.8% (27)
2:1 Бетис:
13.1% (24)
3:0 Бетис:
11.5% (21)
3:1 Бетис:
4.4% (8)
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