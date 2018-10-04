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Стадион: Зрители: 40133
Бетис
1:0
Второй тайм: 78'
Дюделанж
0'
19' Желтая карточка
Санабрия Антонио
38' Желтая карточка
Круска Марк-Андре
53' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
1:0
56' Гол
Санабрия Антонио
59' Желтая карточка
Эль-Рити Анис
78'
Второй тайм
72'
Бетис делает замену. Инуи Такаси уходит с поля, а Хоакин Санчес выходит на его замену.
66'
Дюделанж делает замену. Мелисс Брайан уходит с поля, а Штумпф Патрик выходит на его замену.
60'
Бетис делает замену. Гуардадо Андрес уходит с поля, а Ло Чельсо Джовани выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Эль-Рити Анис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Санабрия Антонио бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Йорданов Эдиссон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Круска Марк-Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Санабрия Антонио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Дюделанж
Бетис
94.5% (173)
Ничья:
3.3% (6)
Дюделанж
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
47% (86)
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14.8% (27)
Бетис:
13.1% (24)
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11.5% (21)
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4.4% (8)
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