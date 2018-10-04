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  5. Группа A
Стадион:
Байер Л
2:1
Второй тайм: 81'
АЕК Ларнака
0'
0:1
25' Гол
Тричковски Иван
41' Желтая карточка
Микель Гонсалес
1:1
44' Гол
Хавец Кай
2:1
49' Гол
Аларио Лукас
51' Желтая карточка
Кор Доминик
52' Желтая карточка
Касес Начо
58' Желтая карточка
Акоран Баррера
58' Желтая карточка
Венделл Боргес
67' Желтая карточка
Igor Carioca
78' Желтая карточка
Беллараби Карим
78' Желтая карточка
Драгович Александр
81'
Второй тайм
Желтая карточка
78'
Драгович Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Беллараби Карим получил желтую карточку от судьи
70'
Байер Л делает замену. Хавец Кай уходит с поля, а Брандт Юлиан выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
67'
АЕК Ларнака делает замену. Томас Жоан уходит с поля, а Тете Альберто выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Венделл Боргес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Акоран Баррера получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Касес Начо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Аларио Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Байер Л делает замену. Бейли Леон уходит с поля, а Аларио Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Хавец Кай бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Микель Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 2:1 АЕК Ларнака
Байер Л
98.4% (183)
Ничья:
0.5% (1)
АЕК Ларнака
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
47.8% (89)
Байер Л:
17.7% (33)
Байер Л:
11.3% (21)
Байер Л:
8.1% (15)
Байер Л:
4.8% (9)
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