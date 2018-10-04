Стадион: БайАрена
2:1
Второй тайм: 81'
0:1
25' ГолТричковски Иван
41' Желтая карточкаМикель Гонсалес
1:1
44' ГолХавец Кай
2:1
49' ГолАларио Лукас
51' Желтая карточкаКор Доминик
52' Желтая карточкаКасес Начо
58' Желтая карточкаАкоран Баррера
58' Желтая карточкаВенделл Боргес
67' Желтая карточкаIgor Carioca
78' Желтая карточкаБеллараби Карим
78' Желтая карточкаДрагович Александр
Второй тайм
78'
Драгович Александр получил желтую карточку от судьи
78'
Беллараби Карим получил желтую карточку от судьи
70'
Байер Л делает замену. Хавец Кай уходит с поля, а Брандт Юлиан выходит на его замену.
67'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
67'
АЕК Ларнака делает замену. Томас Жоан уходит с поля, а Тете Альберто выходит на его замену.
58'
Венделл Боргес получил желтую карточку от судьи
58'
Акоран Баррера получил желтую карточку от судьи
52'
Касес Начо получил желтую карточку от судьи
51'
Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Аларио Лукас бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Байер Л делает замену. Бейли Леон уходит с поля, а Аларио Лукас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Хавец Кай бьет в цель!
41'
Микель Гонсалес получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 2:1 АЕК Ларнака
Байер Л
98.4% (183)
Ничья:
0.5% (1)
АЕК Ларнака
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Байер Л:
47.8% (89)
2:1 Байер Л:
17.7% (33)
3:1 Байер Л:
11.3% (21)
3:0 Байер Л:
8.1% (15)
1:0 Байер Л:
4.8% (9)
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