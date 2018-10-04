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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
3:1
Второй тайм: 79'
Селтик
0'
0:1
2' Гол
Эдуар Одсонн
39' Желтая карточка
Макгрегор Каллум
43' Желтая карточка
Хендри Джек
51' Желтая карточка
Даббур Мунас
1:1
55' Гол
Даббур Мунас
57' Желтая карточка
Мулумбу Юссуф
2:1
61' Гол
Минамино Такуми
73' Желтая карточка
Форрест Джеймс
3:1
73' Пенальти
Даббур Мунас
79'
Второй тайм
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
Желтая карточка
73'
Форрест Джеймс получил желтую карточку от судьи
71'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Минамино Такуми уходит с поля, а Юнузович Златко выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
60'
Селтик делает замену. Гриффитс Лей уходит с поля, а Синклер Скотт выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Мулумбу Юссуф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Даббур Мунас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Хендри Джек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Макгрегор Каллум получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Эдуар Одсонн бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 3:1 Селтик
Ред Булл Зальцбург
72.8% (134)
Ничья:
18.5% (34)
Селтик
8.7% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ред Булл Зальцбург:
40.2% (74)
Ничья:
15.8% (29)
Ред Булл Зальцбург:
11.4% (21)
Ред Булл Зальцбург:
10.3% (19)
Ред Булл Зальцбург:
6% (11)
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