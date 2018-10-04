Стадион: Ред Булл Арена
3:1
Второй тайм: 79'
0:1
2' ГолЭдуар Одсонн
39' Желтая карточкаМакгрегор Каллум
43' Желтая карточкаХендри Джек
51' Желтая карточкаДаббур Мунас
1:1
55' ГолДаббур Мунас
57' Желтая карточкаМулумбу Юссуф
2:1
61' ГолМинамино Такуми
73' Желтая карточкаФоррест Джеймс
3:1
73' ПенальтиДаббур Мунас
Второй тайм
73'
Г О О О О Л - Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
73'
Форрест Джеймс получил желтую карточку от судьи
71'
Ред Булл Зальцбург делает замену. Минамино Такуми уходит с поля, а Юнузович Златко выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
60'
Селтик делает замену. Гриффитс Лей уходит с поля, а Синклер Скотт выходит на его замену.
57'
Мулумбу Юссуф получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
51'
Даббур Мунас получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Хендри Джек получил желтую карточку от судьи
39'
Макгрегор Каллум получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Эдуар Одсонн бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 3:1 Селтик
Ред Булл Зальцбург
72.8% (134)
Ничья:
18.5% (34)
Селтик
8.7% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ред Булл Зальцбург:
40.2% (74)
1:1 Ничья:
15.8% (29)
1:0 Ред Булл Зальцбург:
11.4% (21)
2:0 Ред Булл Зальцбург:
10.3% (19)
3:1 Ред Булл Зальцбург:
6% (11)
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