Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:0
Второй тайм: 76'
1:0
52' ГолСлимани Ислам
2:0
69' ГолСлимани Ислам
70' Желтая карточкаФрай Микаэль
73' Желтая карточкаАйю Андре
Второй тайм
76'
76'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
76'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
75'
Бакош Марек из команды Спартак Трнава опасно и грубо сыграл. Айю Андре пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
74'
Горбани Али из команды Спартак Трнава в офсайде
74'
Грессак Лукас из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Айю Андре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Айю Андре из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грессак Лукас пострадал.
72'
71'
70'
Фрай Микаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
70'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Горбани Али пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Айю Андре сделал результативную передачу.
69'
ГОООООЛ - Слимани Ислам Фенербахче забивает ударом головой
69'
68'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Фенербахче начинает контратаку
68'
Оравец Матей нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Кадлец Андрей из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Грендель Эрик уходит с поля и его заменяет Горбани Али
67'
Жаилсон Маркес задерживает мяч рукой
67'
66'
Тот Мартин получил травму и заменен. Гладик Иван выходит на поле.
66'
Грендель Эрик не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
Матч возобновлен
65'
Тот Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Слимани Ислам из команды Фенербахче нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
65'
64'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
64'
Чантуришвили Вахтанг из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
64'
Рейес Диего наказан за толчок Бакош Марек
64'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
63'
63'
Рада Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чантуришвили Вахтанг
62'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава подал угловой слева.
62'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Грессак Лукас из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Оравец Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Рада Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Рейес Диего наказан за толчок Ирка Эрик
59'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
59'
58'
58'
Бакош Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грессак Лукас пострадал.
57'
57'
Чуды Мартин не дал случится голу! Калдырым Хассан Али должен был забивать, но Чуды Мартин сделал отличный сейв
57'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
57'
56'
56'
Кадлец Андрей из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
56'
Рейес Диего из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грендель Эрик пострадал.
56'
55'
Чуды Мартин взял и забрал мяч на выходе
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
54'
Жаилсон Маркес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Айю Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
54'
Отличные скиллы показывает Элмас Эльиф, обводя своих соперников
53'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава опасно и грубо сыграл. Элмас Эльиф пострадал.
52'
Г О О О О Л - Слимани Ислам первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
52'
Голкипер мог бы сыграть и получше
52'
52'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает пас партнеру.
51'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
51'
51'
50'
Ирка Эрик не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Чантуришвили Вахтанг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чантуришвили Вахтанг
50'
49'
ШАНС! Фрай Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Плохо сыграл Кадлец Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Годал Борис наказан за толчок Элмас Эльиф
46'
Кадлец Андрей не смог попасть в створ ударом издали
46'
Кадлец Андрей из команды Спартак Трнава идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Кадлец Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Чантуришвили Вахтанг нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Спартак Трнава начинает контратаку
46'
46'
46'
Бакош Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
44'
44'
Годал Борис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
43'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава в офсайде
42'
Айю Андре из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Тот Мартин пострадал.
42'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
42'
42'
42'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
41'
Слимани Ислам из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
39'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава пробил со штрафного, но очень мимо цели.
38'
Исла Маурисио из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Чантуришвили Вахтанг пострадал.
37'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чантуришвили Вахтанг
37'
36'
36'
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Чантуришвили Вахтанг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Бакош Марек из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
34'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Бакош Марек наказан за толчок Жаилсон Маркес
32'
Тот Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чуды Мартин из команды Спартак Трнава сделал отличный сейв!
32'
Головой пробил Слимани Ислам, но голкипер отбил его в поле!
31'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает отличный кросс...
31'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Назначен штрафной. Пострадал Элмас Эльиф, его свалил Кадлец Андрей.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
29'
Бакош Марек задерживает мяч рукой
29'
Чуды Мартин взял и забрал мяч на выходе
29'
29'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Грендель Эрик
27'
27'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
25'
25'
Какой промах! Слимани Ислам имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Айю Андре из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
24'
Грендель Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
24'
Фенербахче начинает контратаку
24'
Ирка Эрик из команды Спартак Трнава отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грендель Эрик пострадал.
23'
23'
Кадлец Андрей не смог попасть в створ ударом издали
22'
Фрай Микаэль наказан за толчок Рада Якуб
22'
21'
21'
21'
Ирка Эрик из команды Спартак Трнава отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Ирка Эрик из команды Спартак Трнава идет с мячом вперед на обострение...
21'
Спартак Трнава начинает контратаку
21'
Бакош Марек наказан за толчок Нойштедтер Роман
21'
Слимани Ислам нанес удар головой, но Чуды Мартин спокойно отбил мяч.
20'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
20'
О, нет. Из многообещающей позиции Слимани Ислам из команды Фенербахче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
20'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
19'
Грессак Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Слимани Ислам из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
19'
Кадлец Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
18'
Чантуришвили Вахтанг не смог попасть в створ ударом издали
18'
17'
Шанс! Элмас Эльиф из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
17'
17'
17'
17'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
16'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Айю Андре мяча так и не получил
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Айю Андре из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Тот Мартин возвращается на поле.
14'
Жаилсон Маркес наказан за толчок Чантуришвили Вахтанг
14'
14'
Айю Андре из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Тот Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Тот Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Годал Борис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Жаилсон Маркес наказан за толчок Грендель Эрик
11'
Судья сигнализирует, что Грендель Эрик из команды Спартак Трнава поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
10'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
10'
10'
Матч возобновлен
9'
Жаилсон Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
8'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
8'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Рада Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
Ирка Эрик наказан за толчок Калдырым Хассан Али
7'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Ирка Эрик пострадал.
6'
Калдырым Хассан Али пробил со штрафного прямо в стенку
6'
Судья сигнализирует, что Ирка Эрик из команды Спартак Трнава поставил подножку. Пострадал Элмас Эльиф
5'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фрай Микаэль мяча так и не получил
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Грендель Эрик из команды Спартак Трнава поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
3'
2'
1'
Айю Андре из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Спартак Трнава начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Спартак Трнава
Фенербахче
94.1% (177)
Ничья:
3.7% (7)
Спартак Трнава
2.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фенербахче:
38.8% (73)
2:1 Фенербахче:
28.7% (54)
1:0 Фенербахче:
12.8% (24)
3:1 Фенербахче:
4.8% (9)
1:1 Ничья:
3.2% (6)
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