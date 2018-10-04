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  4. Лига Европы
  5. Группа D
Стадион:
Фенербахче
2:0
Второй тайм: 76'
Спартак Трнава
0'
1:0
52' Гол
Слимани Ислам
2:0
69' Гол
Слимани Ислам
70' Желтая карточка
Фрай Микаэль
73' Желтая карточка
Айю Андре
76'
Второй тайм
76'
Спартак Трнава контролирует мяч.
76'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
76'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
Фол, нарушение
75'
Бакош Марек из команды Спартак Трнава опасно и грубо сыграл. Айю Андре пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
74'
Горбани Али из команды Спартак Трнава в офсайде
74'
Грессак Лукас из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
73'
Спартак Трнава контролирует мяч.
Желтая карточка
73'
Айю Андре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
73'
Айю Андре из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грессак Лукас пострадал.
72'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
70'
Фрай Микаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
70'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Горбани Али пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Айю Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГОООООЛ - Слимани Ислам Фенербахче забивает ударом головой
69'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
68'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Фенербахче начинает контратаку
68'
Оравец Матей нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кадлец Андрей из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Грендель Эрик уходит с поля и его заменяет Горбани Али
Фол, нарушение
67'
Жаилсон Маркес задерживает мяч рукой
67'
Удар от ворот произведет Фенербахче
66'
Тот Мартин получил травму и заменен. Гладик Иван выходит на поле.
66'
Грендель Эрик не смог попасть в створ ударом издали
66'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
65'
Тот Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Слимани Ислам из команды Фенербахче нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
65'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
64'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
64'
Чантуришвили Вахтанг из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Рейес Диего наказан за толчок Бакош Марек
64'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Фенербахче
63'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Рада Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чантуришвили Вахтанг
62'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава подал угловой слева.
62'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Грессак Лукас из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
61'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Оравец Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
60'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рада Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
60'
Рейес Диего наказан за толчок Ирка Эрик
Офсайд
59'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
59'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
58'
Фенербахче контролирует мяч.
58'
Бакош Марек нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
58'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грессак Лукас пострадал.
57'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Чуды Мартин не дал случится голу! Калдырым Хассан Али должен был забивать, но Чуды Мартин сделал отличный сейв
57'
Слимани Ислам из команды Фенербахче делает пас партнеру.
57'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
56'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кадлец Андрей из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Рейес Диего из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грендель Эрик пострадал.
56'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Чуды Мартин взял и забрал мяч на выходе
55'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
54'
Жаилсон Маркес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Айю Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
54'
Отличные скиллы показывает Элмас Эльиф, обводя своих соперников
Фол, нарушение
53'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава опасно и грубо сыграл. Элмас Эльиф пострадал.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Слимани Ислам первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
52'
Голкипер мог бы сыграть и получше
52'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
52'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Угловой
51'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
51'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Фенербахче
50'
Ирка Эрик не смог попасть в створ ударом издали
50'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чантуришвили Вахтанг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чантуришвили Вахтанг
50'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
49'
ШАНС! Фрай Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Плохо сыграл Кадлец Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
Фол, нарушение
47'
Годал Борис наказан за толчок Элмас Эльиф
46'
Кадлец Андрей не смог попасть в створ ударом издали
46'
Кадлец Андрей из команды Спартак Трнава идет с мячом вперед на обострение...
46'
Фенербахче контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Кадлец Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
Чантуришвили Вахтанг нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Спартак Трнава начинает контратаку
46'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бакош Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Рада Якуб наказан за толчок Айю Андре
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
44'
Чуды Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
44'
Годал Борис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
43'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава в офсайде
Фол, нарушение
42'
Айю Андре из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Тот Мартин пострадал.
42'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
42'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
Годал Борис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
41'
Слимани Ислам из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
40'
Спартак Трнава контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Удар от ворот произведет Фенербахче
39'
Грендель Эрик из команды Спартак Трнава пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
38'
Исла Маурисио из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Чантуришвили Вахтанг пострадал.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чантуришвили Вахтанг
37'
Фенербахче контролирует мяч.
36'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Травма, повреждение
35'
Чантуришвили Вахтанг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бакош Марек из команды Спартак Трнава отправил кросс в штрафную...
34'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Бакош Марек наказан за толчок Жаилсон Маркес
32'
Тот Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чуды Мартин из команды Спартак Трнава сделал отличный сейв!
32'
Головой пробил Слимани Ислам, но голкипер отбил его в поле!
31'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает отличный кросс...
31'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Назначен штрафной. Пострадал Элмас Эльиф, его свалил Кадлец Андрей.
30'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Бакош Марек задерживает мяч рукой
29'
Чуды Мартин взял и забрал мяч на выходе
29'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
29'
Фенербахче контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Грендель Эрик
27'
Фенербахче контролирует мяч.
27'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
25'
Какой промах! Слимани Ислам имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Айю Андре из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
24'
Грендель Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
24'
Фенербахче начинает контратаку
24'
Ирка Эрик из команды Спартак Трнава отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
23'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Грендель Эрик пострадал.
23'
Удар от ворот произведет Фенербахче
23'
Кадлец Андрей не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
22'
Фрай Микаэль наказан за толчок Рада Якуб
22'
Спартак Трнава контролирует мяч.
21'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Ирка Эрик из команды Спартак Трнава отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Ирка Эрик из команды Спартак Трнава идет с мячом вперед на обострение...
21'
Спартак Трнава начинает контратаку
Фол, нарушение
21'
Бакош Марек наказан за толчок Нойштедтер Роман
21'
Слимани Ислам нанес удар головой, но Чуды Мартин спокойно отбил мяч.
20'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
20'
О, нет. Из многообещающей позиции Слимани Ислам из команды Фенербахче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
20'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Грессак Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Слимани Ислам из команды Фенербахче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
19'
Кадлец Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Фенербахче
18'
Чантуришвили Вахтанг не смог попасть в створ ударом издали
18'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
17'
Шанс! Элмас Эльиф из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
17'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
17'
Годал Борис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
17'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Фенербахче контролирует мяч.
16'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Айю Андре мяча так и не получил
15'
Чуды Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Айю Андре из команды Фенербахче отдал передачу, которая была заблокирована.
Травма, повреждение
15'
Тот Мартин возвращается на поле.
14'
Чуды Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Айю Андре из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Годал Борис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Тот Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Тот Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Годал Борис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Слимани Ислам из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Жаилсон Маркес наказан за толчок Грендель Эрик
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Грендель Эрик из команды Спартак Трнава поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
10'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Жаилсон Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
8'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
8'
Айю Андре из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Рада Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Спартак Трнава вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Ирка Эрик наказан за толчок Калдырым Хассан Али
Фол, нарушение
7'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Ирка Эрик пострадал.
6'
Калдырым Хассан Али пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ирка Эрик из команды Спартак Трнава поставил подножку. Пострадал Элмас Эльиф
5'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фрай Микаэль мяча так и не получил
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
4'
Фенербахче контролирует мяч.
4'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Грендель Эрик из команды Спартак Трнава поставил подножку. Пострадал Исла Маурисио
3'
Фенербахче контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Спартак Трнава
1'
Айю Андре из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
Угловой
1'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Спартак Трнава начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Спартак Трнава
Фенербахче
94.1% (177)
Ничья:
3.7% (7)
Спартак Трнава
2.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Фенербахче:
38.8% (73)
Фенербахче:
28.7% (54)
Фенербахче:
12.8% (24)
Фенербахче:
4.8% (9)
Ничья:
3.2% (6)
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