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Карабах
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Арсенал

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Карабах - Арсенал
Карабах
10.5% (9)
Ничья:
1.2% (1)
Арсенал
88.4% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
36% (31)
Арсенал:
23.3% (20)
Арсенал:
9.3% (8)
Арсенал:
8.1% (7)
Арсенал:
5.8% (5)
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