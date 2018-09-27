Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Арсенал

Стадион: Олимпийский (Баку)
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Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - АрсеналДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Карабах - Арсенал
Карабах
10.5% (9)
Ничья:
1.2% (1)
Арсенал
88.4% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Арсенал:
36% (31)
1:2 Арсенал:
23.3% (20)
1:3 Арсенал:
9.3% (8)
0:1 Арсенал:
8.1% (7)
0:3 Арсенал:
5.8% (5)
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