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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Леркендаль
1:3
Второй тайм: 81'
0:1
12' ГолОгюстен Жан-Кевин
0:2
54' ГолКонате Ибраима
58' Желтая карточкаХовланд Эвен
0:3
61' ГолКунья Матеус
|
12'
0:1
54'
0:2
58'
61'
0:3
79'
1:3
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
28
Мвого
Ивон
31
Демме
Диего
20
Кунья
Матеус
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 17 Леви Джонатан Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 21 Рейтан Эрленд Даль Защитник
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 27 Джейбали Иссам Нападающий
- Главный тренер: Кулен Рини
РБ Лейпциг 4-4-2
- Основной состав
- 28 Мвого Ивон Вратарь
- 22 Мукиэле Норди Защитник
- 6 Конате Ибраима Защитник
- 4 Орбан Вилли Защитник
- 23 Хальстенберг Марсель Защитник
- 27 Лаймер Конрад Полузащитник
- 13 Ильзанкер Штефан Полузащитник
- 31 Демме Диего Полузащитник
- 17 Брума Арминду Полузащитник
- 29 Огюстен Жан-Кевин Нападающий
- 20 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Мюллер Мариус Вратарь
- 5 Юпамекано Део Защитник
- 3 Сараччи Марсело Защитник
- 16 Клостерманн Лукас Защитник
- 7 Забитцер Марсель Полузащитник
- 9 Поульсен Юссуф Нападающий
- 11 Вернер Тимо Нападающий
- Главный тренер: Рангник Ральф
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Русенборг 3:1 Валюр ЛЧ
- 11.07.2018 Валюр 1:0 Русенборг ЛЧ
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 29.09.2018 Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг Б
- 26.09.2018 РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Б
- 23.09.2018 Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Б
- 20.09.2018 РБ Лейпциг 2:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 15.09.2018 РБ Лейпциг 3:2 Ганновер 96 Б
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 РБ Лейпциг 1:1 Фортуна Б
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Виктория Кёльн 1:3 РБ Лейпциг К
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 РБ Лейпциг 0:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 24.07.2018 Мойзельвиц 2:2 РБ Лейпциг ТМК
- 20.07.2018 Гримма 0:7 РБ Лейпциг ТМК
- 12.05.2018 Герта 2:6 РБ Лейпциг Б
- 05.05.2018 РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Б
Русенборг
РБ Лейпциг
-
0 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Селтик
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Русенборг
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
80'
Лейпциг делает замену. Мукиэле Норди уходит с поля, а Забитцер Марсель выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
77'
Русенборг делает замену. Денич Джордже уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
74'
Лейпциг делает замену. Хальстенберг Марсель уходит с поля, а Сараччи Марсело выходит на его замену.
68'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Джейбали Иссам выходит на его замену.
64'
Лейпциг делает замену. Демме Диего уходит с поля, а Клостерманн Лукас выходит на его замену.
62'
Русенборг делает замену. Хеденстад Вегар уходит с поля, а Рейтан Эрленд Даль выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Кунья Матеус бьет в цель!
58'
Ховланд Эвен получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Конате Ибраима бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Огюстен Жан-Кевин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Русенборг 1:3 РБ Лейпциг
Русенборг
9.2% (17)
Ничья:
26.5% (49)
РБ Лейпциг
64.3% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
43.8% (81)
1:1 Ничья:
21.1% (39)
0:1 РБ Лейпциг:
10.3% (19)
2:1 Русенборг:
5.9% (11)
0:2 РБ Лейпциг:
5.4% (10)
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