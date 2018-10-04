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Стадион:
Русенборг
1:3
Второй тайм: 81'
РБ Лейпциг
0'
0:1
12' Гол
Огюстен Жан-Кевин
0:2
54' Гол
Конате Ибраима
58' Желтая карточка
Ховланд Эвен
0:3
61' Гол
Кунья Матеус
1:3
79' Гол
 81'
Второй тайм
80'
Лейпциг делает замену. Мукиэле Норди уходит с поля, а Забитцер Марсель выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
77'
Русенборг делает замену. Денич Джордже уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
74'
Лейпциг делает замену. Хальстенберг Марсель уходит с поля, а Сараччи Марсело выходит на его замену.
68'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Джейбали Иссам выходит на его замену.
64'
Лейпциг делает замену. Демме Диего уходит с поля, а Клостерманн Лукас выходит на его замену.
62'
Русенборг делает замену. Хеденстад Вегар уходит с поля, а Рейтан Эрленд Даль выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Кунья Матеус бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Ховланд Эвен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Конате Ибраима бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Огюстен Жан-Кевин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Русенборг 1:3 РБ Лейпциг
Русенборг
9.2% (17)
Ничья:
26.5% (49)
РБ Лейпциг
64.3% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
43.8% (81)
Ничья:
21.1% (39)
РБ Лейпциг:
10.3% (19)
Русенборг:
5.9% (11)
РБ Лейпциг:
5.4% (10)
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