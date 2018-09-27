Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Славия Прага

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Стадион: Санкт-Петербург
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Зенит (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
Славия Прага (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 30.09.2018 Баник Острава 2:1 Славия Прага 1Л
- 26.09.2018 Славия Прага 2:0 Усти-над-Лабем К
- 23.09.2018 Славия Прага 1:0 Богемианс-1905 1Л
- 20.09.2018 Славия Прага 1:0 Бордо ЛЕ
- 16.09.2018 Словацко 1:3 Славия Прага 1Л
- 01.09.2018 Славия Прага 4:0 Виктория Пльзень 1Л
- 25.08.2018 Теплице 0:3 Славия Прага 1Л
- 18.08.2018 Славия Прага 0:2 Яблонец 1Л
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 10.08.2018 Млада Болеслав 0:1 Славия Прага 1Л
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Славия Прага 3:1 Опава 1Л
- 28.07.2018 Славия Прага 4:0 Карвина 1Л
- 22.07.2018 Сигма Оломоуц 0:3 Славия Прага 1Л
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 04.07.2018 Рапид Вена 0:2 Славия Прага ТМК
- 26.05.2018 Теплице 0:3 Славия Прага ПД
- 19.05.2018 Славия Прага 1:3 Яблонец ПД
- 14.05.2018 Дукла Прага 0:2 Славия Прага ПД
- 09.05.2018 Славия Прага 3:1 Яблонец К
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага Товарищеские матчи. Клубы
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Славия ПрагаДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Зенит - Славия Прага
Зенит
90.8% (79)
Ничья:
6.9% (6)
Славия Прага
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
39.1% (34)
2:1 Зенит:
24.1% (21)
3:1 Зенит:
9.2% (8)
3:0 Зенит:
6.9% (6)
1:0 Зенит:
5.7% (5)
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