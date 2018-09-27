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Зенит
 
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Славия Прага
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Славия Прага

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Славия Прага
Зенит
90.8% (79)
Ничья:
6.9% (6)
Славия Прага
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
39.1% (34)
Зенит:
24.1% (21)
Зенит:
9.2% (8)
Зенит:
6.9% (6)
Зенит:
5.7% (5)
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