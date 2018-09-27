Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Спортинг Л

Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
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Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Спортинг ЛДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.
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Прогнозы на матч Ворскла - Спортинг Л
Ворскла
11.9% (10)
Ничья:
22.6% (19)
Спортинг Л
65.5% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спортинг Л:
33.3% (28)
1:1 Ничья:
19% (16)
0:1 Спортинг Л:
13.1% (11)
0:2 Спортинг Л:
9.5% (8)
1:0 Ворскла:
6% (5)
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