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Стадион:
Ворскла
 
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Спортинг Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Спортинг Л

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.
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:
Прогнозы на матч Ворскла - Спортинг Л
Ворскла
11.9% (10)
Ничья:
22.6% (19)
Спортинг Л
65.5% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Спортинг Л:
33.3% (28)
Ничья:
19% (16)
Спортинг Л:
13.1% (11)
Спортинг Л:
9.5% (8)
Ворскла:
6% (5)
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