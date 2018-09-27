Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Олимпиакос

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Стадион: Сан-Сиро
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Милан (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
Олимпиакос (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 30.08.2018 Бёрнли 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 23.08.2018 Олимпиакос 3:1 Бёрнли ЛЕ
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 24.07.2018 ПСВ 4:0 Олимпиакос ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос С
- 16.04.2018 Олимпиакос 5:1 АОК Керкира С
- 31.03.2018 Левадиакос 1:1 Олимпиакос С
Последние игры между собой
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.07.2014 Милан 0:3 Олимпиакос Международный кубок чемпионов
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Дюделанж
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ОлимпиакосДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.
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Прогнозы на матч Милан - Олимпиакос
Милан
91.6% (76)
Ничья:
3.6% (3)
Олимпиакос
4.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
41% (34)
2:0 Милан:
27.7% (23)
1:0 Милан:
16.9% (14)
1:2 Олимпиакос:
2.4% (2)
1:1 Ничья:
2.4% (2)
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