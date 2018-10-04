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  5. Группа A
Стадион:
Цюрих
0:0
Второй тайм: 79'
Лудогорец
0'
21' Желтая карточка
Марселиньо да Коста
37' Желтая карточка
Брандао Жуниор
39' Желтая карточка
Махсо Андреас
40' Желтая карточка
Дяков Светослав
66' Желтая карточка
Натанаэл
79'
Второй тайм
79'
Лудогорец делает замену. Марселиньо да Коста уходит с поля, а Малангу Мэй выходит на его замену.
71'
Цюрих делает замену. Шёнбахлер Марко уходит с поля, а Родригес Роберто выходит на его замену.
70'
Лудогорец делает замену. Брандао Жуниор уходит с поля, а Сверчок Якуб выходит на его замену.
70'
Лудогорец делает замену. Дяков Светослав уходит с поля, а Гуральски Яцек выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Натанаэл получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Дяков Светослав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Брандао Жуниор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Марселиньо да Коста получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Цюрих 0:0 Лудогорец
Цюрих
46.1% (83)
Ничья:
43.3% (78)
Лудогорец
10.6% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.9% (70)
Цюрих:
22.8% (41)
Цюрих:
15% (27)
Лудогорец:
5% (9)
Цюрих:
3.9% (7)
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