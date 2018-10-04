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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд
21' Желтая карточкаМарселиньо да Коста
37' Желтая карточкаБрандао Жуниор
39' Желтая карточкаМахсо Андреас
40' Желтая карточкаДяков Светослав
66' Желтая карточкаНатанаэл
|
37'
39'
40'
66'
Состав команд
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
22
Рюэгг
Кевин
15
Одей
Стивен
33
Ренан
30
Моци
Козмин
6
Натанаэл
92
Лукоки
Джоди
Цюрих 3-4-1-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- 27 Шёнбахлер Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 4 Омерагич Бечир Защитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Лудогорец 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Ренан Вратарь
- 4 Сисиньо Неусиано Защитник
- 30 Моци Козмин Защитник
- 3 Недялков Антон Защитник
- 6 Натанаэл Защитник
- 10 Кампаньяро Густаво Полузащитник
- 18 Дяков Светослав Полузащитник
- 92 Лукоки Джоди Полузащитник
- 84 Марселиньо да Коста Полузащитник
- 88 Вандерсон Кристалдо Полузащитник
- 9 Брандао Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Броун Хорхе Вратарь
- 5 Терзиев Георги Защитник
- 11 Малангу Мэй Полузащитник
- 44 Гуральски Яцек Полузащитник
- 8 Саша Лукас Полузащитник
- 7 Бакалов Димо Полузащитник
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Главный тренер: Аутуори Пауло
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 06.07.2018 Вадуц 2:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.06.2018 Цюрих 4:2 Виль ТМК
- 23.06.2018 Цюрих 1:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
Лудогорец (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 29.09.2018 Лудогорец 5:1 Черно Море ППЛ
- 26.09.2018 Несебар 1:3 Лудогорец К
- 23.09.2018 Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец ППЛ
- 20.09.2018 Лудогорец 2:3 Байер Л ЛЕ
- 14.09.2018 Лудогорец 2:1 Верея ППЛ
- 02.09.2018 Лудогорец 3:1 Дунав ППЛ
- 30.08.2018 Лудогорец 4:0 Торпедо Кутаиси ЛЕ
- 26.08.2018 Славия София 0:0 Лудогорец ППЛ
- 23.08.2018 Торпедо Кутаиси 0:1 Лудогорец ЛЕ
- 19.08.2018 Лудогорец 1:0 ЦСКА София ППЛ
- 16.08.2018 Зриньски 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 12.08.2018 Витоша Быстрица 0:2 Лудогорец ППЛ
- 09.08.2018 Лудогорец 1:0 Зриньски ЛЕ
- 04.08.2018 Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив ППЛ
- 01.08.2018 Види 1:0 Лудогорец ЛЧ
- 28.07.2018 Берое 1:1 Лудогорец ППЛ
- 25.07.2018 Лудогорец 0:0 Види ЛЧ
- 21.07.2018 Лудогорец 1:0 Этар ППЛ
- 17.07.2018 Крузейдерс 0:2 Лудогорец ЛЧ
- 11.07.2018 Лудогорец 7:0 Крузейдерс ЛЧ
Цюрих
Лудогорец
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|АЕК Ларнака
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Второй тайм
79'
Лудогорец делает замену. Марселиньо да Коста уходит с поля, а Малангу Мэй выходит на его замену.
71'
Цюрих делает замену. Шёнбахлер Марко уходит с поля, а Родригес Роберто выходит на его замену.
70'
Лудогорец делает замену. Брандао Жуниор уходит с поля, а Сверчок Якуб выходит на его замену.
70'
Лудогорец делает замену. Дяков Светослав уходит с поля, а Гуральски Яцек выходит на его замену.
66'
Натанаэл получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Дяков Светослав получил желтую карточку от судьи
39'
Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
37'
Брандао Жуниор получил желтую карточку от судьи
21'
Марселиньо да Коста получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Цюрих 0:0 Лудогорец
Цюрих
46.1% (83)
Ничья:
43.3% (78)
Лудогорец
10.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.9% (70)
2:1 Цюрих:
22.8% (41)
1:0 Цюрих:
15% (27)
1:2 Лудогорец:
5% (9)
2:0 Цюрих:
3.9% (7)
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